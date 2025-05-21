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Росавиация: в аэропорту Калуги ограничили выпуск и прием самолетов

Фото: iStock/Sitikka

Фото: iStock/Sitikka

В аэропорту Грабцево в Калуге введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуга (Грабцево). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — пишет Кореняко в telegram-канале.

Ранее сообщалось об атаке беспилотников на Тульскую область. Под ударом оказался город Алексин. Там раздалось несколько взрывов и случился массовый сбой в работе сотовой сети и интернета.

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#росавиация
Павел Дуров готов приехать в Румынию для дачи показаний
20 мая 2025, 23:04

Павел Дуров (Фото: Instagram* @durov)

Основатель Telegram и «ВК» Павел Дуров заявил о своей готовности приехать в Румынию для дачи показаний по делу об иностранном вмешательстве в президентские выборы. Об этом предприниматель пишет на своей странице в соцсети X.
«Я готов приехать и дать показания, если это поможет румынской демократии», — пишет Дуров.

Свое заявление предприниматель сделал в ответ на слова проигравшего выборы лидера ультраправого «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордже Симиона. Последний просил Конституционный суд отменить результат второго тура голосования из-за внешнего вмешательства.

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#предприниматель
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Владислав Бакальчук оспорил решение по разделу имущества
20 мая 2025, 19:45

Владислав Бакальчук (фото: Telegram @WBakalchuk)

Бывший муж основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким обжаловал решение о разделе имущества, которое было принято в пользу предпринимательницы.
РИА Новости пишет, что апелляционная жалоба была направлена в Савёловский суд Москвы. О дате её рассмотрения пока ничего неизвестно.

В апреле суд вынес решение о разделе имущества Владислава Бакальчука и Татьяны Ким. Из него следует, что предпринимательница стала единственным владельцем компании, в которой ранее Бакальчук владел 1%-ой долей.

Также теперь бакальчук обязан выплатить бывшей супруге 217 миллионов рублей.

Ранее Ким обещала не оставлять бывшего супруга без средств из уважения к их детям. Однако в ответ Бакальчук отметил, что не нуждается в «спасении», а заявления экс-жены назвал «странными».

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Обвиняемого в педофилии блогера Алексея Поднебесного освободили из СИЗО
20 мая 2025, 19:24

Фото: iStock/ Ake Ngiamsanguan

Суд заменил арест на запрет определенных действий блогеру Алексею Поднебесному, которого обвиняют в педофилии, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Телеграм-канале.
Отмечалось, что блогеру нельзя общаться с участниками по делу, пользоваться Интернетом, посещать массовые мероприятия, общаться с журналистами по обстоятельствам уголовного дела.

«Поднебесный освобожден из-под стражи в зале суда», — отмечалось в сообщении.

Следствие полагает, что в период со 2 по 4 августа 2024 года Алексей несколько раз совершил развратные действия без применения насилия в отношении 15-летней девушки. Отмечалось, что Поднебесный вступал с несовершеннолетней в интимную связь.

Напомним, главной причиной задержания Алексея стало скандальное видео со школьницей. В Сети появились кадры, на которых 46-летний мужчина гуляет с 15-летней девочкой по Петербургу. На одном из них девочка сидит у блогера на коленях, а Поднебесный держит ее за грудь. На другом — Алексей целуется со школьницей.

Алексей Поднебесный является популярным активистом и блогером, известным как «лидер российских инцелов».

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#санкт-петербург
#ук
#блогер
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Заслуженный учитель оценил возможное возвращение переводных экзаменов в школах
Заслуженный учитель Ямбург: переводные экзамены перегрузят школьников
20 мая 2025, 19:12

Фото: iStock/Ritthichai

Введение всеобщих переводных экзаменов в школах станет дополнительной нагрузкой для детей. Так считает заслуженный учитель России, доктор педагогических наук и член-корреспондент РАО Евгений Ямбург.
Напомним, глава СПЧ Валерий Фадеев предложил вернуть переводные экзамены после окончания каждого класса.

«Я думаю, что, в общем, это перегрузка детей. Современные методы контроля знаний уже позволяют оценивать качество обучения по основным предметам без необходимости дополнительных экзаменов», — пояснил Ямбург в беседе с RT.

Он добавил, что возвращение к переводным экзаменам является ностальгией по прошлому.

Тем временем стало известно, что 26% россиян потратят на «Последний звонок» порядка шести тысяч рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования «Почта Банка».

А 17% опрошенных потратят на «Последний звонок» более 20 тысяч рублей, 16% — до 20 тысяч. 15% родителей вовсе не планируют тратиться на выпускной ребёнка в школе.

Так, 60% респондентов отметят «Последний звонок» в школе, 24% отправятся в парки развлечений, еще 16% поедут в рестораны и кафе.

84% россиян считают «Последний звонок» важным праздником, а вот после четвёртого класса выпускной считают ненужным 9%.

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#выпускной
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СК РФ возбудил уголовное дело против основателя «Медузы»** Галины Тимченко*
20 мая 2025, 18:37

Галина Тимченко* (фото: РИА Новости/Владимир Песня)

В Москве возбудили уголовное дело в отношении основателя и гендиректора издания «Медуза»** Галины Тимченко*. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Журналистку подозревают в организации деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной в России.

Отмечается, что в сентябре 2024 года и марте 2025-го Тимченко* формировала в Интернете видеозаписи, направленные на формирование протестных настроений у россиян и вовлечение их в деятельность нежелательной организации.

В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении Тимченко* в розыск. Она проживает за пределами России.

Напомним, что Галина Тимченко* была главным редактором «Ленты.ру», а в 2014 году основала «Медузу»**.

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*признан(а) Минюстом РФ иноагентом
**организация признана нежелательной в РФ
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