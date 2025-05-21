Росавиация: в аэропорту Калуги ограничили выпуск и прием самолетов

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В аэропорту Грабцево в Калуге введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуга (Грабцево). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — пишет Кореняко в telegram-канале.
Ранее сообщалось об атаке беспилотников на Тульскую область. Под ударом оказался город Алексин. Там раздалось несколько взрывов и случился массовый сбой в работе сотовой сети и интернета.
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