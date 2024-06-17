Приступ на бойне и тысячи раненых: события в Турции на Курбан-байрам, как проходило жертвоприношение

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При жертвоприношениях во время празднования Курбан-байрама в Турции пострадали более 16 тысяч человек. Что стало причиной массового травмирования и как проходит религиозный обряд в исламской культуре расскажет редакция «Радио 1».
Когда и как отмечают Курбан-Байрам
В 2024 году мусульмане отмечают Курбан-Байрам с 16 по 20 июня. Церемонии начинаются ранним утром. Сперва необходимо совершить полное омовение, а после этого нужно надеть чистую или новую одежду из натуральных тканей. Далее мусульмане отправляются в мечеть на утреннюю молитву. Ближе к вечеру устраиваются жертвоприношения, накрываются столы. Праздник принято отмечать в кругу близких.
Как правильно провести обряд жертвоприношения
Жертвоприношение в исламе является одним из важнейших религиозных обрядов. Этот акт выполняют в рамках праздника Курбан-байрам. Перед началом ритуала животному закрывают уши и глаза. На месте обряда его кладут на левый бок. После прочтения молитвы животному перерезают три артерии на шее, а затем выпускают кровь в яму.
Точить ножи или совершать ритуал на глазах других животных строго запрещено.
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Как распоряжаются мясом жертвенного животного
Верующие мусульмане обязаны раздать часть мяса жертвенного животного бедным и нуждающимся. Важно, чтобы доля, отданная в качестве милостыни, не была слишком маленькой, и чтобы мясо было передано в сыром виде. Запрещено передавать части жертвенного животного богатым людям, при этом разрешено угощать их и передавать им его в виде подарка.
В Турции на Курбан-байрам пострадали 16 тысяч человек
В первый день мусульманского праздника Курбан-байрам около 16 тысяч жителей Турции получили порезы во время жертвоприношений. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Кодж. По его словам, причиной травмирования стало то, животных режут непрофессионалы.
Больше всего раненых зафиксировали в Анкаре — 1274 человека. 840 граждан пострадали в Стамбуле, 416 — в Измире. Кроме того, в Стамбуле один человек скончался от сердечного приступа на бойне.
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Анастасия Хохлова