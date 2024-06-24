«Притвориться мертвым»: психиатр рассказал, как защититься от насильников

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Насилие чаще всего связано с желанием агрессора получить полный контроль над жертвой, поэтому очень важно сохранять спокойствие.
О том, как защититься от насильника и не стать жертвой в беседе с «Радио 1» рассказал психиатр, сексолог, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер. Психиатр отметил, что с насильником не нужно оставаться наедине.
«Если вы чувствуете, что от человека исходит какая-то агрессия, то лучше находиться там, где тебе смогут помочь. Есть такой термин «виктимное поведение» или «поведение жертвы». Когда человек боится, он даже провоцирует какую-то агрессию в свою сторону. Есть такой гормон страха — адреналин. Когда человек боится, обязательно собаки будут к нему подбегать, милиционеры проверять прописку около метро, а если человек спокоен, то никому в голову не придёт проявлять по отношению к нему агрессию, потому что он тебе или в живот может выстрелить из 45-го калибра или оказать не только сопротивление, а еще большее насилие в ответ», — рассказал специалист.
По его словам, если человек транслирует уверенность, она подразумевает спокойствие в результате. Однако если человек боится, не смотрит в глаза, не уверен в себе, то это потенциальная жертва. Если есть жертва, то насильник обязательно найдется, добавил он. Александр отметил, что насильника можно попытаться сбить с толку.
«Я помню, у меня была одна пациентка, вот к ней вечно приставали дяденьки. Она говорила, ребят, я не против, но у меня сифилис. И дяденьки отставали от нее. Это и в животном мире всё используется. Например, скунс. Он выделяет струю едкого вещества, от него все прячутся. Человек – это биологическое создание. Всегда есть возможность транслировать примеры из животного мира. Это и застывание и притвориться мёртвым. У человека есть еще и слово, то есть вербальный уровень, то он может что-нибудь такое сказать насильнику, что тот в панике убежит. У моего товарища старшая сестра поздно вечером шла с работы и к ней пристали хулиганы. Она до того испугалась, что вместо «караул» громко закричала «Ура!». Они разбежались», — поделился эксперт.
Неординарное поведение может испугать насильника. Зачастую насильник – это человек, который сам испытывает страх. Самое простое – не создавать ситуаций, где можно подвергнуться насилию. В первую очередь нужно постараться дистанцироваться, заключил он.
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