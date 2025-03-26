Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Продают персональные данные: Депутат раскрыл главные проблемы телефонного мошенничества

Продают персональные данные: Депутат раскрыл главные проблемы телефонного мошенничества

Депутат Ющенко: утечка персональных данных — преступная халатностью работников
Фото: iStock/PUGUN SJ

Фото: iStock/PUGUN SJ

Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект о противодействии телефонному мошенничеству. Он предлагает комплекс из порядка 30 мер. Дата его вступления в силу — 1 июня, за исключением некоторых положений.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в беседе с «Радио 1» отметил, что сегодня кибермошенничество имеет огромные масштабы.

«В условиях глобальной войны, которая происходит против нашей страны, это особо опасное направление, которое действует с помощью цифровых технологий. Враги нашего государства таким образом бьют по гражданам», — сказал он.

По его словам, чтобы решать проблему мошенничества на государственном уровне, должны быть созданы условия.

«Когда мы обсуждали эту проблему, вскрылись обстоятельства: утечка персональных данных, которая зачастую была преступной халатностью работников с целью получения прибыли. То есть банковские работники, не успевая моргнуть, выдавали эти кредиты, которые вешали на наших граждан. Законодательная база должна пресекать это», — объяснил он.

Эксперт добавил, что финансовые организации и законодательные органы сейчас работают в координации направления по борьбе с кибермошенничеством.

«Сейчас уже включена блокировка подозрительных звонков. Роскомнадзор следит за этим, сотовые компании тоже. Запрещено будет, соответственно, бесконтрольное распространение сим-карт», — подчеркнул он.

Александр Ющенко отметил и порекомендовал запомнить: никакие государственные органы не будут звонить по мессенджеру, а сотовая связь обязывает власти маркировать звонок.

Читайте также:

Эксперт по лжи раскрыл новую схему мошенничества через маркетплейсы

Эксперт по лжи рассекретил схему мошенников, которая влияет на психику людей

Родителям разъяснили, как оградить подростка от онлайн-вербовки
#кредиты
#страны
#компании
#роскомнадзор
#онлайн
#база
#работники
#сотовая связь
#мошенник
#мошенники
#мошенничество
Daily Mail: Ночные оргии уничтожают исторический Финсбери-парк в Лондоне
26 марта 2025, 09:40

Фото: istockphoto/AlexKane

Местные жители жалуются на состояние исторического городского Финсбери-парка на севере Лондона. Они говорят, что проводимые там масштабные секс-вечеринки уничтожают места обитания диких животных и разрушают ландшафт.
Об этом сообщает британская газета The Daily Mail. Горожане, переживающие за судьбу не только природного, но и исторического объекта, призывают муниципальные власти закрывать парк на ночь, так как там активно торгуют наркотиками и занимаются проституцией. Не говоря уже о массовых оргиях, во время которых вытаптываются кусты, которые были высажены полтора столетия назад, а клумбы, разбитые в позапрошлом веке, парочки используют для сексуальных утех.

Председатель благотворительной организации «Друзья Финсбери-парка» Кэти Доусон рассказала, что муниципальный совет объясняет невозможность закрывать парк на ночь нехваткой средств. По мнению общественницы, это обычная отговорка. Благодаря летним концертам и фестивалям муниципалитет ежегодно получает в казну около 1,2 миллиона фунтов стерлингов (примерно 131 миллиард рублей). На эти деньги власти вполне могли бы закрывать парк на ночь и нанимать охрану для исторического объекта в черте города, считает Доусон.

Читайте также:

В Британии планируют отправлять ищущих убежище мигрантов на Балканы

В Подмосковье в этом году благоустроят около 150 общественных пространств

Тигр растерзал женщину у границы заповедника
#парк
#деньги
#ночь
#лондон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Михалков высказался о возвращении уехавших из России артистов
Режиссер Михалков осудил идею возвращения уехавших из России артистов
26 марта 2025, 08:07

Никита Михалков (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Российский режиссер Никита Михалков высказал резкие слова в адрес деятелей культуры, покинувших РФ и критикующих её. Своим мнением он поделился в недавнем интервью корреспонденту «Известий».
По его мнению, тем, кто уехал и продолжает негативно высказываться о России, не следует рассчитывать на возвращение и признание.

«Ждать, пока тут все уладится, и приезжать обратно, и тогда эта награда будет здесь работать на тебя — это плохо», — подчеркнул Михалков.

Режиссер отметил, что награды и признание теряют свою значимость для тех, кто уехал и не поддерживает свою страну.

С началом специальной военной операции многие известные личности открыто выразили своё несогласие с её проведением. Кто-то делал громкие заявления, а кто-то публиковал «душещипательные» посты в социальных сетях. Они ясно обозначили свою позицию и уехали покорять новые горизонты. Страна, которая подарила им славу, деньги и репутацию, внезапно оказалась для них нежелательной.

Читайте также:

Нижегородский парламент не поддержал закон об усыплении собак в приютах

Голос Каркуши в «Спокойной ночи, малыши» Марченко скончалась в возрасте 88 лет

Никифоров день 26 марта: как избежать бедности и не укоротить жизнь, народные приметы
#деньги
#закон
#награда
#режиссёр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп заявил, что боится возможностей искусственного интеллекта
26 марта 2025, 06:40

Фото: iStock/Userba011d64_201

Президент США Дональд Трамп признался, что его пугают возможности искусственного интеллекта. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Newsmax.
«Это (искусственный интеллект) немного пугает. Это революция, и все, у кого есть деньги, участвуют в ИИ. Они все хотят войти в ИИ», — сказал Трамп.

Несмотря на свои страхи президент отметил, что возможности ИИ являются совершенно потрясающими.

Помимо этого Трамп высказался о миллиардере Илоне Маске, который сейчас исполняет обязанности куратора ведомства по повышению эффективности работы правительства. По мнению главы государства, Маск является патриотом, трудящимся во благо США. К тому же Трамп назвал миллиардера четным человек, так как за все время он ни разу не просил одолжений у президента, хотя имеет на это полное право.

Читайте также:

Исследование: большинство россиян заявили, что постоянно сталкиваются с ИИ

«Мы рискуем»: Эксперт раскрыла главную опасность искуственного интеллекта

Учёный из МГУ назвала профессии, которые исчезнут из-за искуственного интеллекта
#сша
#президент
#опасность
#искусственный интеллект
#трамп
#маск
#ии
#страх
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нижегородский парламент не поддержал закон об усыплении собак в приютах
26 марта 2025, 06:03

Фото: iStock/Osobystist

Законодательное собрание Нижегородской области не поддержало проект, по которому будет разрешено усыплять бездомных собак после срока содержания в приютах. Об этом сообщает РБК.
«Существующие приюты не смогут долговременно содержать резко возросшее количество животных до их естественной смерти. Это может привести к массовому уничтожению и истреблению животных в регионе», — ответили изданию в парламенте.

Соответствующая инициатива была внесена в Госдуму 28 февраля. Проект направили регионы для его оценки.

Нижегородские власти назвали инициативу негуманной. По мнению парламентариев, усыпление является борьбой с последствиями, а не с причинами проблемы, в связи с чем это не приведет к желаемым результатам.

Читайте также:

Эксперт по лжи раскрыл новую схему мошенничества через маркетплейсы

Кастрация мужчин, 100 тыс. рублей за роды школьницам и мини-юбки: как еще депутаты намерены повышать рождаемость в России?

Глава СРЗП Миронов призвал ввести Единую соцкарту для пенсионеров по всей России
#эксперт
#проект
#депутаты
#регионы
#собаки
#нижний новгород
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Голос Каркуши в «Спокойной ночи, малыши» Марченко скончалась в возрасте 88 лет
25 марта 2025, 23:05

Фото: iStock/SergeyPankratov

Стало известно о смерти Галины Марченко в возрасте 88 лет. Актриса озвучивала Каркушу в легендарной передаче «Спокойной ночи, малыши».
«Ушла из жизни легендарная Галина Александровна Марченко, драматическая актриса и кукловод, ей было 88 лет. Почти полвека своей жизни она оставалась верна детской редакции и передаче «Спокойной ночи, малыши!», — сообщают на официальном сайте телепередачи.

Галина начала озвучивать Каркушу в 1998 году. Как признавалась сама Марченко, кукла стала главной любовью и основным событием ее пестрой актерской жизни.

Читайте также:

«Сиделки менялись раз в месяц, потому что не выдерживали»: последние месяцы жизни Ларисы Голубкиной

Умер ведущий телепрограммы «Времечко» Константин Цивилев

Актеры Роман Мадянов и Евгения Добровольская получили премию «Ника» посмертно
#актриса
#смерть
#программа
Следите за нашими новостями
в удобном формате