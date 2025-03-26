Продают персональные данные: Депутат раскрыл главные проблемы телефонного мошенничества

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Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект о противодействии телефонному мошенничеству. Он предлагает комплекс из порядка 30 мер. Дата его вступления в силу — 1 июня, за исключением некоторых положений.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в беседе с «Радио 1» отметил, что сегодня кибермошенничество имеет огромные масштабы.
По его словам, чтобы решать проблему мошенничества на государственном уровне, должны быть созданы условия.
Эксперт добавил, что финансовые организации и законодательные органы сейчас работают в координации направления по борьбе с кибермошенничеством.
Александр Ющенко отметил и порекомендовал запомнить: никакие государственные органы не будут звонить по мессенджеру, а сотовая связь обязывает власти маркировать звонок.
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«В условиях глобальной войны, которая происходит против нашей страны, это особо опасное направление, которое действует с помощью цифровых технологий. Враги нашего государства таким образом бьют по гражданам», — сказал он.
По его словам, чтобы решать проблему мошенничества на государственном уровне, должны быть созданы условия.
«Когда мы обсуждали эту проблему, вскрылись обстоятельства: утечка персональных данных, которая зачастую была преступной халатностью работников с целью получения прибыли. То есть банковские работники, не успевая моргнуть, выдавали эти кредиты, которые вешали на наших граждан. Законодательная база должна пресекать это», — объяснил он.
Эксперт добавил, что финансовые организации и законодательные органы сейчас работают в координации направления по борьбе с кибермошенничеством.
«Сейчас уже включена блокировка подозрительных звонков. Роскомнадзор следит за этим, сотовые компании тоже. Запрещено будет, соответственно, бесконтрольное распространение сим-карт», — подчеркнул он.
Александр Ющенко отметил и порекомендовал запомнить: никакие государственные органы не будут звонить по мессенджеру, а сотовая связь обязывает власти маркировать звонок.
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Анастасия Панченко