В Московской области разрабатывают около 180 проектов реновации

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье сейчас находятся в работе 178 проектов реновации. Такие данные привела министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
«Основная цель реновации – сократить ветхий и аварийный фон, создать комфортные условия проживания со всей инфраструктурой – социальными и инженерными объектами, дорогами, парковками и так далее, качественно обновить городские территории. В работе сейчас – 178 проектов реновации общей площадью переселения 1,5 млн квадратных метров. Из устаревшего ветхого и аварийного жилья переедут более 61 тысячи человек», – отметила министр.Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Сейчас в регионе дан старт ещё 12 проектам реновации – в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах, Королеве, Подольске, Химках и Наро-Фоминске. Это позволит переселить в современное жильё 7 тыс. семьей.
«До конца года мы планируем запустить еще 27 проектов, по которым расселим 17 тысяч жителей. Также в планах у нас - перевести порядка 540 гектаров заброшенных промышленных площадок, неэффективно используемых территорий. Благодаря этому рационально использовать их для строительства новой инфраструктуры для переселения аварийного и ветхого жилья», – добавила Федотова.В ведомстве напомнили, что первые проекты реновации были запущены в Подмосковье в 2021 году в Мытищах и Раменском. В 2022-м в программу вошли Люберцы, Пушкино, Королёв, Фрязино, Балашиха и Красногорск.
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Лора Луганская