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В Московской области разрабатывают около 180 проектов реновации

22 мая 2024, 14:49
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Подмосковье сейчас находятся в работе 178 проектов реновации. Такие данные привела министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
«Основная цель реновации – сократить ветхий и аварийный фон, создать комфортные условия проживания со всей инфраструктурой – социальными и инженерными объектами, дорогами, парковками и так далее, качественно обновить городские территории. В работе сейчас – 178 проектов реновации общей площадью переселения 1,5 млн квадратных метров. Из устаревшего ветхого и аварийного жилья переедут более 61 тысячи человек», – отметила министр.
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО



Сейчас в регионе дан старт ещё 12 проектам реновации – в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах, Королеве, Подольске, Химках и Наро-Фоминске. Это позволит переселить в современное жильё 7 тыс. семьей.
«До конца года мы планируем запустить еще 27 проектов, по которым расселим 17 тысяч жителей. Также в планах у нас - перевести порядка 540 гектаров заброшенных промышленных площадок, неэффективно используемых территорий. Благодаря этому рационально использовать их для строительства новой инфраструктуры для переселения аварийного и ветхого жилья», – добавила Федотова.
В ведомстве напомнили, что первые проекты реновации были запущены в Подмосковье в 2021 году в Мытищах и Раменском. В 2022-м в программу вошли Люберцы, Пушкино, Королёв, Фрязино, Балашиха и Красногорск.

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Стало известно, какой вред на самом деле наносят магнитные бури людям
Учёный Абунин заявил о психологическом вреде магнитных бурь
22 мая 2024, 15:38

Фото: iStock/murat4art

Руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма РАН Артем Абунин заявил, что магнитные бури способны нанести лишь психологический вред человеку.
«Единственное, как магнитные бури могут серьёзно повлиять – это когда начинают раскручивать фейки в пабликах о том, что всё будет плохо. И люди сами себя начинают настраивать. Но это влияние – это не то, чтобы влияние геомагнитной бури. Человек может настроиться, и потом чувствовать себя плохо. Такое влияние есть, и нужно его исключать», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Абунин.

А российские учёные из Казанского (Приволжского) федерального университета нашли способ повышения урожайности сельхозкультур. Так, повысить урожайность можно будет с помощью экологически чистых и эффективных биоудобрений на основе микроорганизмов штамма Nocardia mangyaensis NH1.

«Один из экологически привлекательных способов повысить урожайность — это внесение в почву биопрепаратов на основе бактерий. Полученные данные нужны для разработки биоудобрений и биопестицидов путём модификации бактерий для оздоровления почвы, увеличения урожайности и повышения устойчивости растений к различным стрессорам», — прокомментировала в беседе с RT руководитель проекта, доктор биологических наук Маргарита Шарипова.

Ранее российские учёные нашли способ повысить эффективность поиска нефтяных месторождений.

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Около 1,4 тыс. химкинских школьников будут в этом году сдавать ЕГЭ
22 мая 2024, 15:32

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Почти 1,4 тыс школьников примут участие в сдаче Единого государственного экзамена в городском округе Химки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Первые предметы, которые будут сдавать выпускники, – география, химия и литература. Подготовку к экзаменам накануне их старта обсудили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Дмитрия Волошина.

О нововведениях этого года рассказала лидер Движения общественной поддержки Химок, директор гимназии №23 Олеся Климачёва.
«Главное изменение – выпускникам 11-х классов дали возможность пересдать любой из предметов, чтобы повысить баллы. Повторная сдача пройдёт в начале июля, а результаты станут известны до начала приёмной кампании в вузы. Помимо этого, не позднее, чем за две недели до экзамена выпускники могут изменить или дополнить перечень предметов при наличии уважительных причин», – пояснила Климачёва.
Она добавила, что школа начинает подготовку к сдаче ЕГЭ со старта учебного года. Кроме тренировочных работ, для ребят также провели три апробационных мероприятия: два – регионального уровня, третье – всероссийского.

Самыми популярными предметами при выборе ЕГЭ среди химкинских школьников в этом году стали обществознание, информатика и профильная математика. Основной период сдачи Единого государственного экзамена в этом году начинается 23 мая и продлится до 11 июня. Для получения аттестата необходимо сдать экзамены по русскому языку и математике. Предметы по выбору выпускники сдают для использования результатов при поступлении в вузы.

Результаты ЕГЭ появятся в личных кабинетах учеников на портале госуслуг через две недели после сдачи.

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#егэ
#образование
#подмосковье
#московская область
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Психолог Кочетова назвала методы борьбы со стрессом перед экзаменами
Психолог Кочетова посоветовала планировать день и отказаться от гаджетов
22 мая 2024, 15:08

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Клинический психолог, кандидат психологических наук, руководитель программы магистратуры «Практическая психология в социальной сфере и образовании» МГППУ Юлия Кочетова заявила, что снизить стресс перед экзаменами может помочь грамотное планирование дня и отказ от гаджетов перед сном.
Также она рекомендовала не подавлять свои чувства, а проговаривать свои эмоции и делиться переживаниями с близкими.

«Упражнение «пять органов чувств» для того, чтобы сосредоточиться на настоящем моменте: перечислите пять вещей, которые видите, перечислите четыре вещи, которые слышите, перечислите три вещи, которых касаетесь, перечислите две вещи, запах которых ощущаете, перечислите, какой вкус ощущаете», — добавила в беседе с RT Кочетова.

При этом она напомнила, что испытывать стресс и волнение перед экзаменами нормально.

А эксперт по семейным отношениям Ольга Романив раскрыла, где и как найти хороших друзей и знакомых в зрелом возрасте. Так, по её словам, в этом деле могут помочь различные творческие объединения, волонтёрские организации и другие группы, куда можно записаться ради како-либо деятельности или хобби. Кроме этого, для расширения круга общения можно использовать социальные сети.

«Завести друзей в зрелом возрасте – это всегда вызов, который требует изобретательности. Самое важное – не бояться быть собой и позволять своим уникальным интересам и увлечениям привести вас к людям, которые разделяют ваши ценности и взгляды на жизнь», – прокомментировала в беседе с argumenti.ru Романив.

Ранее детский психолог Ольга Усанова заявила, что нельзя с помощью еды мотивировать успеваемость школьников.

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#психолог
#ценности
#социальные сети
#стресс
#эмоции
#экзамены
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Волынец призвала предоставлять бесплатные услуги психолога для разводящихся
22 мая 2024, 14:52

Фото: iStock/Prostock-Studio

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила предоставлять бесплатные услуги психолога для семей, находящихся на грани развода.
По её мнению, такая мера может помочь многим парам сохранить семью, что является очень важным для общества.

«Расторжение брака, особенно тех супружеских пар, где имеются общие дети, нередко сопровождается невосполнимыми потерями для общества. От государственной политики в отношении семьи в полной мере зависит решение демографических проблем России, наше будущее», — приводит RT объяснение Волынец.

До этого Совет Федерации одобрил закон, направленный на создание в РФ реестра должников по алиментам. Как передаёт АГН «Москва», реестр станет частью банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

Ранее сообщалось о том, что в Москве стартовал самый масштабный окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное».

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#совет федерации
#рф
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Тысячи людей вышли на улицы для прощания с президентом Ирана — видео
Тысячи иранцев вышли на улицы Тегерана для прощания с президентом
22 мая 2024, 14:51

Фото: iStock/SeventyFour

Тысячи иранцев вышли на улица Тегерана, чтобы проститься с погибшим президентом Эбрахимом Раиси, сообщает Al Jazeera.
Видео публикует РБК.


Как сообщает издание, молитву возглавил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В Тегеране подняли огромные транспаранты, которые прославляют покойного президента как «мученика».

Люди с ночи стояли у Большой мечети Хомейни в Тегеране. Все готовились к траурной церемонии.

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#иран
#президент
#прощание
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В Дзержинском полностью пройдет модернизация теплосети к отопительному сезону
22 мая 2024, 13:42

Фото: Александра Степанова

К началу следующего отопительного сезона в Дзержинском полностью модернизируют магистральную теплосеть М-5. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Теплотрасса М-5 отслуживает порядка 29 тысяч человек и 167 домов в городском округе. Протяженность магистральной теплотрассы – 3,1 км. Она проходит от ТЭЦ-22 до Центральной бойлерной.

«Сейчас запланировали ряд мероприятий, в ближайшее время подрядчик начинает работы, его задача – в течение летнего периода полностью заменить более 3 км теплосетей. Все решения приняты. Я уже приезжал сюда в этом году, были обращения жителей по теплу, авариям и т.д. Мы понимали, что если радикально не исправим эту ситуацию, то постоянно будем «латать дыры», — подчеркнул Андрей Воробьёв.

Также в городском округе пройдет капремонт шести ЦТП на улицах Лермонтова, Томилинская, Угрешская, Академика Жукова и Лесная.

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Воробьёв поставил задачу открыть образовательный комплекс в Дзержинском 1 сентября 2025 года
22 мая 2024, 13:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

1 сентября будущего года в Дзержинском откроют большой образовательный комплекс. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход работы и поговорил со строителями.
В состав комплекса войдёт средняя школа №7 на 1,1 тыс. мест на ул. Угрешской и дошкольное отделение на 100 воспитанников. Также начнёт работу блок дополнительного образования с залами для индивидуальных занятий на фортепиано и духовых инструментах, музыкально-теоретических занятий, хореографии, гимнастики и различных кружков.
«Наша задача – открыть недостроенную школу 1 сентября следующего года. Обсудим мероприятия, запланированные в этом учебном заведении, дальнейшие этапы ремонта и запуска школ и детсадов в Дзержинском. В январе 2025 года будут отремонтированы два корпуса дошкольного отделения гимназии №4. Ещё один объект – гимназия №5, с родительским активом которой мы встречались. Там начинаем работы после открытия этого образовательного комплекса, куда заводим ребят. Это тоже очень большая школа. Следующий этап – два школьных корпуса гимназии №4. Всё закончим до 1 сентября 2027 года», – сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Строительство школы №7 началось в 2013 году, однако работы несколько раз приостанавливали из-за недобросовестных застройщиков. Область решила взять возведение школы на себя. Здание будет полностью реконструировано. На это регион выделил 3 млрд рублей.

Сейчас на 90% завершены монолитные работы. Строители приступили к демонтажу внутренних перегородок и инженерных сетей, обустройству стройплощадки. Одновременно разрабатывается проектная документация.
«Демонтажные работы начались в апреле. Но перегородки не проходили по существующим нормам, плюс менялись размеры классов, проходы и так далее. Завершить строительство планируем до 1 сентября 2025 года, чтобы детишки могли туда зайти в новом учебном году. Сейчас главная задача – закрыть тепловой контур здания, чтобы зимой мы могли заниматься внутренней отделкой», – отметил руководитель проекта Роман Камелев.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Общая площадь объекта – около 20 тыс. кв. м. На территории будут располагаться спортивное ядро, стадион на 400 мест, беседки и прогулочные зоны для дошкольников.

Для работы в школе панируют привлечь около 80 педагогов. Приоритет при зачислении в образовательное учреждение будет отдан ребятам, проживающим в ближайших микрорайонах на ул. Угрешской.

В ноябре прошлого года губернатор встречался в Дзержинском с родителями учащихся гимназии №5, где в 2024-м должен был начаться капремонт. Однако родители попросили отложить его до открытия школы на Угрешской, чтобы 2 тыс. ребят не оказались в разных учебных заведениях на время работ. В итоге было решено сдвинуть сроки капремонта на 2025-2026 годы. Работы начнут, как только гимназисты перейдут в новый современный образовательный комплекс.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Подмосковье проводится подготовка пляжей и зон отдыха к летнему сезону
22 мая 2024, 13:28

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Подготовка пляжей и зон отдыха у воды к летнему сезону 2024 в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Полностью все зоны для отдыха подготовят к 31 мая и 1 июня все желающие смогут посетить порядка 200 пляжей.

«Каждый год мы готовим территории к летнему сезону. В рамках этой подготовки ведутся работы по завозу песка, приведению в нормативное состояние дороги к местам отдыха, ремонту или замене элементов благоустройства: кабин для переодевания, душевых, лежаки и другое. В 2023 году на территории Московской области функционировали 203 пляжа и зоны отдыха у воды», — поделился министр благоустройства Михаил Хайкин.

На пляжах и зонах отдыха будут организованы кабины для переодевания, спасательный пост, контейнерную площадку, мобильные точки торговли, пляжный волейбол и автостоянка.

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#министр
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На борту российских самолетов появится Wi-Fi
Министр Шадаев: Wi-Fi в российских самолетах появится с 2028 года
22 мая 2024, 13:21

Фото: iStock/Diy13

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что беспроводные интернет-сети Wi-Fi появятся в российских самолетах с 2028 года. Об этом пишет ТАСС.
«Предоставление Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным с 2028 года», – отметил он.

Ранее сообщалось, что в Совфеде одобрили закон о создании открытого реестра должников по алиментам. Отмечается, что в этом реестре рискуют появиться 133 000 человек. По словам замглавы министерства юстиции Андрея Логинова, это будет являться мерой дополнительного морального воздействия. Сообщается, что речь идет о тех, кто уже разыскивается, либо о тех, кто привлекается по «соответствующей статье КоАП за хроническую невыплату».

В МИД РФ ответили на сообщения США о запуске РФ аппарата с противоспутниковым оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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