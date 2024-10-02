Продажи Lada выросли в сентябре

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Продажи автомобилей Lada выросли почти на 15% в сентябре этого года. Об этом сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Так, в России по итогам месяца было продано 41,5 тыс. легковых и лёгких коммерческих автомобилей Lada. Как передают «Известия», такое количество проданных машин на 14,5% превышает показатели сентября прошлого года и на 8,6% — августа этого года.
До этого сообщалось, что в Кузбассе проводится акция «Нетрезвый водитель», в ходе которой ГИБДД выявляет пьяных водителей и отстраняет их от управления от вождения. Как передаёт «Сiбдепо», в Междуреченске из проверенных около 300 водителей ни у одного не было обнаружено признаков опьянения.
Ранее россиян предупредили о том, что в ближайшие месяцы цены на новые автомобили в России вырастут на 5-10% в связи с индексацией утилизационного сбора.
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До этого сообщалось, что в Кузбассе проводится акция «Нетрезвый водитель», в ходе которой ГИБДД выявляет пьяных водителей и отстраняет их от управления от вождения. Как передаёт «Сiбдепо», в Междуреченске из проверенных около 300 водителей ни у одного не было обнаружено признаков опьянения.
Ранее россиян предупредили о том, что в ближайшие месяцы цены на новые автомобили в России вырастут на 5-10% в связи с индексацией утилизационного сбора.
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Мелисса Тимофеева