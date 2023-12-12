Продюсер Рудченко объяснил кандидатуру SHAMANа на место доверенного лица Путина

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко заявил, что исполнитель SHAMAN может стать доверенным лицом президента России Владимира Путина благодаря патриотической славе и народной популярности.
«Политтехнологи прибегают к подобным методам и стараются привлекать популярных личностей, которые обладают определённой репутацией в народе. SHAMAN сейчас является номером один среди патриотических певцов. Он собирает огромные стадионы, его любят россияне. Поэтому я думаю, что он будет нужен команде Владимира Путина», — отметил в беседе с NEWS.ru Рудченко.
Ранее сообщалось, что режиссёр Никита Михалков, певец SHAMAN и генеральный директор Мариинки и Большого театра Валерий Гергиев оказались в числе кандидатов на места доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах. Также в число доверенных лиц также попадут волонтеры и военкоры.
Читайте также:
Стали известны предполагаемые доверенные лица Путина
Охлобыстин: Пугачёва выгнала SHAMANа из шоу в начале его карьеры
Депутат Фёдоров: Госфинансирование — не для артистов с антироссийской позицией
Мелисса Тимофеева