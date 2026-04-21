Проект о лишении гражданства отозвали — Володин

Председатель ГД Володин: Проект о лишении гражданства отозвали, закон уже есть
Председатель Госдумы Вячеслав Володин разъяснил ситуацию с отзывом законопроекта о лишении приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета.
По его словам в Макс, документ отозвали, так как аналогичная норма уже действует. Ее закрепили федеральным законом от 8 августа 2024 года, который вступил в силу в день подписания.
Ранее парламентарии отозвали инициативу. Она предусматривала лишение гражданства за неисполнение обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет.
