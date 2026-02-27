Симоньян: спасателей малыша в Петербурге наградят премией имени Тиграна Кеосаяна

27 февраля 2026, 13:36

Тигран Кеосанян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Люди, которые поймали выпавшего из окна десятого этажа в Петербурге ребенка, получат премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.





Напомним, что 25 февраля в Санкт-Петербурге прохожие с помощью плаща поймали полуторагодовалого мальчика, который открыл окно и выпал наружу. Слаженная работа неравнодушных людей спасла малышу жизнь.





«Коллектив, найдите тех, кто поймал ребёнка, пожалуйста. Их тоже ждёт премия имени моего мужа», — приводит RT слова Симоньян.