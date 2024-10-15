Производитель зефира «Жизель» подаст в суд из-за данных об отравлениях

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Компания-производитель зефира «Жизель» убеждена в безопасности своего продукта и планирует обратиться в суд из-за появившихся сообщений о случаях отравления им, пишет РБК.
Коммерческий директор фабрики «Сокол» Михаил Шамис, комментируя происходящее, отметил, что сведения об отравлениях зефиром, опубликованные в Telegram-каналах, не соответствуют действительности. Шамис добавил, что производитель будет требовать опровержения.
Он заключил, что производимый «Соколом» зефир разрешен американскими и европейскими стандартами, к тому же он выпускается с 2018 года.
Напомним, ранее стало известно, что на отравление зефиром «Классический» пожаловались сотни человек. Некоторые из пострадавших сообщали, что лекарства не помогали справиться с болью.
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Он заключил, что производимый «Соколом» зефир разрешен американскими и европейскими стандартами, к тому же он выпускается с 2018 года.
Напомним, ранее стало известно, что на отравление зефиром «Классический» пожаловались сотни человек. Некоторые из пострадавших сообщали, что лекарства не помогали справиться с болью.
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Екатерина Коршунова