Ефимов день 2 февраля: как сохранить достаток и здоровье, чего делать нельзя, чтобы не провести весь год в слезах, народные приметы

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В этот день, 2 февраля 2025 года, верующие вспоминают преподобного иеромонаха Евфимия Великого. В народном календаре этот праздник известен как Ефимов день. В материале «Радио 1» вы узнаете о том, как возник этот праздник, а также о традициях и поверьях, связанных с ним.
История праздника
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Иеромонах Евфимий, известный как Евфимий-схимник, родился в Малой Армении. Он был долгожданным ребёнком в семье, но после смерти отца был отдан на воспитание епископу. Хотя Евфимий происходил из знатного рода, он мечтал о затворничестве и аскетической жизни. В возрасте 30 лет он ушёл в Палестину и поселился в пещере в безлюдной пустыне.
Житие святого Евфимия упоминает о его даре исцеления. Слава о затворнике распространилась по всей стране, и многие люди стремились к нему за помощью и советом. Спустя 20 лет Евфимий основал свой монастырь, церковь которого освятил Иерусалимский Патриарх в 428 году.
Константин Скифопольский составил жизнеописание Евфимия, а Симеон Метафраст переделал его литературно переработанный вариант. Христиане отмечают день памяти святого 2 февраля в день его кончины.
Народные традиции
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День Ефима отмечается в самый суровый месяц — февраль, поэтому в народе этот праздник ассоциируется с метелями и крепкими морозами. После этого дня обычно наступало похолодание. Также февраль известен как месяц, когда часто дуют сильные ветры. На Руси об этом месяце говорили: «На Ефима ветры дули — шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали».
Молодые люди, планирующие свадьбу, нередко выбирают для торжества дату, приходящуюся на день памяти святого Ефимия. Это связано с тем, что вскоре начинается Великий пост, во время которого церковь не одобряет шумные празднества и не проводит венчания. Семьи, созданные на Ефимов день, будут прочными и благополучными.
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Приметы на 2 февраля
1. Если в Ефимов день разыгралась метель, то это предвещает продолжительную зиму и морозную весну.
2. Днём ярко светит солнце 2 февраля — лето будет дождливым.
3. К концу дня небо становится ясным, то можно ожидать, что в ближайшие дни погода будет стабильной, хотя и с ощутимым холодом.
4. Кошка пол скребет на Ефима — быть метели.
Что можно делать на Ефимов день
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В день памяти Ефима люди посещают храмы, чтобы вознести молитвы святому. В молитвах верующие просят об исцелении от тяжелых недугов, укреплении веры, даровании послушания, помощи в нужде. После посещения храма некоторые люди направляются на кладбище, чтобы почтить память своих умерших близких. Эта традиция уходит корнями в глубокую древность.
Кроме того в этот день можно отправиться в баню, чтобы укрепить здоровье и предотвратить болезни. Также можно провести ревизию дома и избавиться от лишних вещей. Можно строить планы на оставшуюся зиму и будущие весенние задачи. День лучше провести в кругу друзей и близких.
Что нельзя делать в этот день
Как и в другие церковные праздники, верующим воспрещается заниматься тяжелым физическим трудом, сквернословить, ругаться, совершать дурные помыслы и поступки.
Не стоит использовать острые предметы. Поэтому лучше отложить шитье и вязание до окончания праздника. Несоблюдение этого правила может стать причиной болезней у ваших родных.
Нельзя поднимать с земли монеты и деньги, иначе потом долго не выбраться из нищеты.
В старину существовало поверье, что после заката 2 февраля не следует петь. Считалось, что это может привести к слезам и печали. В этот день также не рекомендуется грустить, чтобы не провести весь год в слезах.
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