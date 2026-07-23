«Проклятая жизнь»: В РПЦ призвали не завидовать богатым людям
Протоиерей Ткачёв посоветовал прихожанам не завидовать богатым людям
Протоиерей Андрей Ткачёв выступил перед прихожанами с рекомендацией не завидовать состоятельным людям. Его слова приводит Telegram-канал «Москва 24».
В ходе беседы священник пояснил, что большие деньги лишают человека нормального сна и здорового аппетита, а также вынуждают его постоянно и без отдыха работать ради сохранения и приумножения капитала.
«Если Бог даст вам богатство — вы проклянёте его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь», — отметил протоиерей.Самыми благополучными Ткачёв назвал тех людей, у которых нет миллиардных состояний.
Ранее Андрей Ткачёв затронул тему значения порядка в жизни человека. Священник связал хаос и грязь с внутренним состоянием и назвал такие явления «знаком греха».