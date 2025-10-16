Прокуратура потребовала ликвидировать компанию блогера Никиты Ефремова*
Никулинская межрайонная прокуратура Москвы потребовала ликвидировать компанию «Ефремов Интертейнмент», которая связана с блогером Никитой Ефремовым*. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, надзорное ведомство обратилось в арбитражный суд с иском о признании регистрации юридического лица недействительной. В таком случае фирму исключат из реестра, а все ее сделки аннулируют. Основанием могли стать нарушения при создании компании — например, использование подставных учредителей или недостоверных данных.
Ранее «король кроссовок» частично признал вину по делу о финансировании ФБК**. Предполагается, что он использовал несколько связанных юрлиц и ИП для ведения бизнеса.
