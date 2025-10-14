Юрист спрогнозировал отказ в УДО для Елены Блиновской

14 октября 2025, 19:30

Юрист Краснов: Блиновской грозит отказ в УДО из-за тяжести статей

Елена Блиновская (Фото: Instagram* @elena_blinovskaya)

Юрист Дмитрий Краснов сообщил, что у блогера Елены Блиновской мало шансов получить условно-досрочное освобождение (УДО). По его мнению, суд, скорее всего, отклонит её ходатайство.





В беседе с Общественной Службой Новостей Краснов пояснил, что Блиновская отбывает срок по трём статьям, две из которых являются тяжкими. Помимо этого, блогер не уплатила налоги на сумму более 900 миллионов рублей.



Эксперт подтвердил, что Елена формально может подать на УДО, так как отбыла половину срока. Однако тяжесть преступлений и масштаб неуплаты не позволяют суду удовлетворить это ходатайство.

«Скорее всего, суд сейчас не пойдёт на то, чтобы освободить Блиновскую, потому что она является первым осуждённым блогером, который не платил налоги. Её случай — это своего рода профилактическая мера, которая должна стать другим блогерам уроком», — объяснил юрист.

