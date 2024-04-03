Прокуратура сочла недобросовестной покупку акций завода в Соликамске

Немецкое издание Berliner Zeitung обвинило посла Украины Алексея Макеева в попытках запугать работников ее редакции и в нападках на свободу слова. Макеева накануне в соцсетях выразил недовольство содержанием некоторых материалов газеты, а также опубликовал личную информацию нескольких редакторов – бывших сотрудников RT и Sputnik. Об этом сообщает РИА Новости.