Прокуратура сочла недобросовестной покупку акций завода в Соликамске

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По итогам проверки Соликамского магниевого завода, прокуратура пришла к выводу, что его владельцами стали недобросовестные покупатели, сообщает РБК.
По информации надзорного органа, приватизация предприятия производилась незаконно. Сделку оформляло неуполномоченное лицо, которое не сообщило в соответствующие инстанции об изменении статуса завода.
По данному факту проводится проверка.
Прежде сообщалось об аресте активов на 100 триллионов рублей у владельцев АО «Макфа». Подробности читайте в материале «Радио 1».
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По данному факту проводится проверка.
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Анастасия Хохлова