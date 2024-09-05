Прокурор Москвы Денис Попов освобожден от должности

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Прокурора Москвы Дениса Попова освободили от его должности, на которой проработал почти 5 полных лет. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС. Прокурор уже попрощался с коллективом, заявил источник.
«Денис Попов покинул прокуратуру Москвы. Он попрощался с коллективом», — отметил собеседник.Денис Попов родился в 1972 году в Свердловске, выпускник Российской правовой академии Минюста России. В прокуратуру пришел в 2000 году, а на место прокурора столицы попал 7 сентября 2019 года.
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