Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Прокурор Москвы Денис Попов освобожден от должности

Прокурор Москвы Денис Попов освобожден от должности

ТАСС: прокурора Москвы Дениса Попова освободили от должности после 5 работы
05 сентября 2024, 20:58
Фото: istock/hank5

Фото: istock/hank5

Прокурора Москвы Дениса Попова освободили от его должности, на которой проработал почти 5 полных лет. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС. Прокурор уже попрощался с коллективом, заявил источник.


«Денис Попов покинул прокуратуру Москвы. Он попрощался с коллективом», — отметил собеседник.
Денис Попов родился в 1972 году в Свердловске, выпускник Российской правовой академии Минюста России. В прокуратуру пришел в 2000 году, а на место прокурора столицы попал 7 сентября 2019 года.

Читайте также:

Суд арестовал дом экс-замминистра обороны Попова и Harley-Davidson его зама

Ярославский депутат на «Танке» врезалась в автобус

Экс-банкиру Кононову дали 12 лет за хищение у хоккеиста Радулова более 1,6 млрд
#прокуратура
#москва
#работа
#кадры
#минюст рф
Риэлтор Апрелев рассказал, когда ожидать падение цен на новостройки
Риэлтор Апрелев спрогнозировал снижение цен на новостройки к Новому Году
05 сентября 2024, 21:12

Фото: iStock/Oleg Elkov

Вице-президент «Российской гильдии риэлторов» Константин Апрелев заявил, что цены на новостройки могут снизиться ближе к Новому году.
Он напомнил, что в России стоимость на недвижимость выросли на 60%, а в регионах даже на 80%.

«Сейчас без поддержки льготной ипотеки спрос сократится в 2-3 раза и до нового 2025 года цены на новостройки однозначно опустятся — на 15-20%», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.

Ранее управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщал, что в Москве снизилась средняя стоимость квартир на 2,8%, до 26 млн руб. Он добававлял, что число квартир стоимостью до 15 млн рублей выросло на 7,7% в столице за месяц.

Читайте также:

Депутат Пахомов о жилье для аренды студентами: За этим будущее

В Подмосковье за месяц поставили на кадастр 22 дома более чем на 5 тыс. квартир

Стало известно о снижении средней цены квартиры в Москве
#жильё
#квартиры
#недвижимость
#цены
#компании
#спрос
#новостройки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог Хорс раскрыл, как справится с эмоциональным стрессом
Психолог Хорс посоветовал работать с мышлением
05 сентября 2024, 20:56

Фото: iStock/PeopleImages

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что справится с хроническим эмоциональным стрессом может помочь лишь работа с мышлением человека, его личностью.
По его словам, классические советы о здоровом образе жизни ровно, как и попытки забыться с помощью вредных привычек, не помогут.

«Здесь нужен другой подход – когнитивный. Его идея заключается в том, что наши отрицательные эмоции не зависят от ситуаций и обстоятельств нашей жизни. Когнитивный подход говорит, что дело тут вообще не в обстоятельствах, а в том, как мы к ним относимся, в нашем видении этих обстоятельств, в нашей готовности к этим обстоятельствам», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.

Ранее психолог, тренер по речи, голосу и публичным выступлениям Ольга Рашевская заявляла, что некоторые жесты могут испортить публичное выступление.

Читайте также:

«На каторгу?»: Психолог объяснила, как настроить ребенка на школьные будни

Психолог Рашевская раскрыла, какие жесты могут провалить публичное выступление

Психолог Наумова объяснила, почему школьников нельзя наказывать за плохие оценки
#тренер
#психолог
#дело
#советы
#эмоции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ветеран ополчения ДНР получил квартиру в Подмосковье
05 сентября 2024, 20:35

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Ветерану ополчения ДНР Михаилу Матвиенко вручили ключи от новой трёхкомнатной квартиры в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает телеканал «360».
Отмечается, что Михаил попал в ряды партизан в 19 лет. После он вступил в отряд народного ополчения. Ещё до начала СВО он участвовал в боевых действиях, защищая аэропорт и город Донецк.

В 2014 году Матвиенко лишился глаз, ног и кисти руки во время охраны гуманитарной колонны. После прохождения реабилитации он начал новую жизнь в Московской области.

Председатель совета директоров ПАО «ГК «Самолет» Дмитрий Голубков после вручения ключей военному заявил, что важнейшим приоритетом работы подмосковного правительства и лично губернатора Андрея Воробьёва является оказание помощи героям СВО.

Читайте также:

Ветерана СВО из Подмосковья научили водить машину с ручным управлением

Боец СВО Шарипов рассказал о поддержке государства

Ветеран СВО, старший лейтенант Гришин рассказал о службе по контракту
#подмосковье
#ветеран
#сво
#днр
#квартира
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автоэксперт Буров раскрыл, как подготовить автомобиль к осени
Автоэксперт Буров посоветовал проверить состояние тормозной системы
05 сентября 2024, 20:32

Фото: iStock/Arvydas Lakacauskas

Руководитель маркетплейса, автоэксперт Сергей Буров заявил, что перед осенним сезоном лучше провести проверку технического состояния автомобиля.
В частности, он посоветовал проверить состояние тормозной системы машины.

«В техцентре надо оценить, сможет ли аккумулятор выдержать повышенный уровень нагрузки. Если батарея обслуживаемая, проверить уровень и плотность электролита в ней поможет ареометр, если необслуживаемая — подойдет нагрузочная вилка. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, рекомендуем ежедневно снимать его и заряжать специальным устройством для профилактики», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Он добавил, что также стоит осмотреть качество шин, системы охлаждения, лакокрасочное покрытие, состояние стеклоочистителей.

Ранее автоэксперт и видеоблогер Александр Булкин заявлял, что для заработка денег на покупке автомобилей стоит инвестировать в перепродажу суперкаров.

Читайте также:

Названы самые популярные авто с пробегом в августе

Россиянам рассказали о схемах обмана в автосалонах

Автоблогер Булкин раскрыл, в продажу каких авто можно инвестировать
#качество
#авто
#машины
#осень
#техосмотр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Матвиенко оценила программу развития Санкт-Петербурга до 2030 года
05 сентября 2024, 20:19

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Глава Совфеда России Валентина Матвиенко высоко оценила социально-экономическую программу развития Санкт-Петербурга, рассчитанную до 2030 года. Об этом сообщает «Российская газета».
Она подчеркнула, что у этой программы имеются отличные перспективы реализации. Этот документ является не просто набором определённых требований и пожеланий, а активной программой, которая уже реализовывается.

Матвиенко заявила, что эта программа долгосрочного развития региона масштабная и просчитанная. Также она обратила особое внимание на планы по строительству второй кольцевой автодороги и скоростной магистрали.

Кроме того, в проекте отмечается развитие энергетической и транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

В заключение Матвиенко подчеркнула, что развивать мегаполис без поддержки президента Владимира Путина невозможно.

Напомним, что нынешняя глава Совфеда с 2003 по 2011 год занимала пост губернатора региона и председателя местного правительства.

Читайте также:

Матвиенко не исключила формирования федерального округа с новыми регионами

Матвиенко исключила территориальные уступки Киеву в Донбассе и Новороссии

Матвиенко призналась, что её много раз пытались обмануть мошенники
#валентина матвиенко
#совет федерации
#санкт-петербург
#проект
#развитие
#программа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье прибыли около 200 подростков из новых регионов и Курской области
05 сентября 2024, 19:50

Фото: сайт проекта «Послезавтра»

В Подмосковье на смену молодёжного проекта «Послезавтра» прибыли около 200 подростков из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Курской областей. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам человека Мария Львова-Белова.
В рамках проекта дети посетят занятия по профориентации, мастер-классы, соревнования и концерты. Как уточнила детский омбудсмен, с подростками будут работать психологи в формате групповых тренингов и в ходе личных консультаций. Помимо этого, участники форума встретятся с экспертами в различных областях.

Подростковый проект «Послезавтра» в первую очередь адресован подросткам, которых затронули боевые действия.

Читайте также:

В подмосковные школы пошли более 560 детей из Курской области

Приехавшие в Подмосковье юные куряне побывали на самой высокой в мире фабрике мороженого

37 собак из приюта в Курской области на время перевезли в Подмосковье
#дети
#лагерь
#отдых
#проект
#подростки
#подмосковье
#московская область
#омбудсмен
#уполномоченный
#правозащита
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мособлдума расширила категории участников выборов сельских старост
05 сентября 2024, 19:27

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В выборах сельских старост в Подмосковье теперь смогут участвовать граждане, не имеющие регистрации, но являющиеся собственниками жилых помещений в населённом пункте, а также обладающие активным избирательным правом. Соответствующий закон в ходе 91-го заседания приняли депутаты Мособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Как напомнил председатель комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Владимир Барсуков, законодательную инициативу депутаты рассмотрели ещё осенью прошлого года. Затем её направили в Госдуму и позже одобрили.
«Всесторонняя поддержка наших старост для нас в приоритете. В Московской области их работает около 3 тыс. Это неравнодушные и активные люди, которые зачастую на безвозмездной основе представляют в органах местного самоуправления интересы своего населённого пункта. Мы рады, что нашу закинициативу поддержали коллеги на федеральном уровне. Об этом просили сами старосты», – сказал Барсуков.
Как напомнили в пресс-службе, ранее выбирать старосту могли только зарегистрированные жители.

Читайте также:

Мособлдума увеличила ежемесячные доплаты одиноким пенсионерам

Министр благоустройства Хайкин займёт пост зампреда подмосковного правительства

В Подмосковье поддержат вернувшихся с СВО молодых педагогов
#старосты
#село
#выборы
#мособлдума
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
За лето в Подмосковье собрали 7,8 млн. рублей штрафов за незаконный сброс стройотходов
05 сентября 2024, 19:17

Фото: пресс-службе Минчистоты МО

В Подмосковье минувшим летом собрали 7,8 млн. рублей штрафов за незаконный сброс строительных отходов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ведомстве напомнили, что в регионе продолжается активная борьба с недобросовестными водителями, которые выбрасывают строительный и другой мусор рядом с контейнерами. В этом помогают установленные у контейнерных площадок камеры системы «Безопасный регион».
«По итогам лета в Московской области зарегистрировали 524 случая сброса мусора, 87 – это строительные и крупногабаритные отходы. Камеры фиксируют номера автомобилей, и водителям выписывают штрафы по упрощённой процедуре. Летом в Подмосковье наложили административные штрафы на сумму более 7,8 млн. рублей», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В Минчистоты напомнили, что утилизировать мусор нужно только в своём населённом пункте, заключив договор на вывоз отходов. Контейнеры в других поселениях рассчитаны на число проживающих там людей, так как их переполнение может привести к образованию незаконных свалок.

Штраф за выброс отходов из автомобилей в неустановленном месте может составить до 70 тыс. рублей для граждан, до 100 тыс. рублей для должностных лиц и до 200 тыс. рублей – для юрлиц.

Читайте также:

В Подмосковье стартует акция по сбору лишних яблок на переработку

Жителям Подмосковья рассказали, что делать с опасными деревьями

В Подмосковье к контролю за подготовкой домов к зиме привлекли 150 общественников
#минчистоты
#отходы
#штрафы
#контейнеры
#строительный мусор
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хантер Байден собирается признать вину в деле о неуплате налогов
05 сентября 2024, 19:00

Фото: iStock/Nastco

Сын президента США Джо Байдена Хантер в суде штата Калифорния заявил, что намерен признать вину в деле о неуплате налогов. Об этом сообщил его адвокат Эбби Лоуэл, слова которого приводит NBC News.
Он сообщил федеральному судье в Лос-Анджелесе, что необходимости в продолжении отбора присяжных по уголовному делу Байдена о неуплате налогов нет, поскольку он собирается внести изменения в своё заявление и признать вину.

В настоящее время неизвестно, на какие условия возможной сделки с судом согласится Байден, а также, намерен ли судья одобрить её.

Напомним, что Хантер Байден не уплатил налоги на общую сумму не менее 1,4 миллионов долларов.

Читайте также:

Стало известно, за что румынский бизнесмен платил миллионы долларов сыну Байдена

Стала известна дата вынесения приговора сыну Байдена по делу о хранении оружия

Стала известна реакция Байдена на вердикт сыну
#сша
#налоги
#уголовное дело
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф