Прокурор запросил пожизненный срок для главы РДК* Капустина

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Прокурор запросил пожизненный приговор для главаря «Русского добровольческого корпуса»* (РДК) Дениса Капустина** и актёра Кирилла Канахина** за вторжение в Брянскую область, информирует ТАСС.
«Прошу заочно признать Капустина и Канахина виновными и назначить им пожизненное лишение свободы», — изложил прокурор.
Иным фигурантам уголовного дела — Алексею Огурцову, Антону Зырянову и Александру Галанову — тоже запрошен приговор с пожизненным лишением свободы. Прокурор выступал за то, чтобы подсудимые первые десять лет отбывали наказание в тюрьме, а оставшиеся части в колонии особого режима. Он также настаивает на штрафе в размере четырёх миллионов рублей для каждого.
Фигуранты дела в составе украинской диверсионной группы вместе со взрывными устройствами незаконно пересекли границу России. Они проникли в два села под Брянском. Там они открывали огонь по автомобилям местных жителей. Пострадал один ребёнок, а два водителя погибли.
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* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.
Ольга Енгалычева