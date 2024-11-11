Российские бойцы ликвидировали взвод РДК* в Курской области

Фото: iStock/Vladislav Stepanov
Российские бойцы уничтожили взвод РДК* ударом авиабомбы в Курской области. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, в совместную группу РДК* и других подразделений ВСУ входило порядка 100 боевиков. Однако около 90 из них были уничтожены в ходе боёв. Выжившая группа в составе 10 — 12 человек решила бежать на украинскую территорию. На протяжении нескольких часов за боевиками следили российские дроны.
В двух километрах от российско-украинской границы они устали и решили спрятаться в полуразрушенном здании в селе Дарьино. Тогда ВС РФ нанесли по ним удар авиабомбой. Объективным контролем установлено, что никто из боевиков из-под завалов уже не вышел.
По предварительным данным, большинство уничтоженных военных являются членами РДК*.
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* РДК — запрещённая и террористическая организация.
В двух километрах от российско-украинской границы они устали и решили спрятаться в полуразрушенном здании в селе Дарьино. Тогда ВС РФ нанесли по ним удар авиабомбой. Объективным контролем установлено, что никто из боевиков из-под завалов уже не вышел.
По предварительным данным, большинство уничтоженных военных являются членами РДК*.
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* РДК — запрещённая и террористическая организация.
Элина Позднякова