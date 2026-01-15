Губернатор Волгоградской области сообщил о попытках БПЛА ВСУ ударить по инфраструктуре региона

15 января 2026, 03:38

Бочаров: БПЛА ВСУ атакуют объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области

Фото: iStock/bbsferrari

В ночь с 14 на 15 января подразделения ПВО Минобороны РФ отражают атаку БПЛА ВСУ на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.