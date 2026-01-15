Губернатор Волгоградской области сообщил о попытках БПЛА ВСУ ударить по инфраструктуре региона
В ночь с 14 на 15 января подразделения ПВО Минобороны РФ отражают атаку БПЛА ВСУ на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
По его сведениям, в настоящий момент пострадавших людей и повреждений объектов нет. Сведения о количестве сбитых украинских беспилотников в публикации не приводятся.
Ранее сообщалось, что над Таганрогом Ростовской области прозвучало несколько взрывов. Предварительно, там система ПВО также сработала по дронам ВСУ.
Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
