Петербурженка пытается вызволить дочь из лап треш-стримера, который с друзьями унижал и пытал девушку на камеру

15 января 2026, 02:33

Петербурженка спасает дочь, которую стримеры пытали на камеру за деньги в Краснодаре

Фото: iStock/slkoceva

Жительница Санкт-Петербурга пытается вызволить свою дочь, ставшую жертвой издевательств со стороны «треш-стримеров» из Краснодарского края. Кадры унижений появились в Сети и перепугали мать, пишет издание «78.ru».





Молодая девушка познакомилась с мужчиной в интернете и переехала к нему в Краснодар. Тот обещал своей жертве спокойную жизнь. Однако вскоре её мать, Елена, обнаружила в Сети шокирующие видео с пытками над дочерью, включая избиения и поджоги.



Клипы транслировали за донаты — зрители могли отправить организаторам «шоу» деньги, поощряя создавать контент дальше.





«Когда я это увидела, я с тех пор вообще не спала», — призналась она.