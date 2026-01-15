Петербурженка пытается вызволить дочь из лап треш-стримера, который с друзьями унижал и пытал девушку на камеру
Петербурженка спасает дочь, которую стримеры пытали на камеру за деньги в Краснодаре
Жительница Санкт-Петербурга пытается вызволить свою дочь, ставшую жертвой издевательств со стороны «треш-стримеров» из Краснодарского края. Кадры унижений появились в Сети и перепугали мать, пишет издание «78.ru».
Молодая девушка познакомилась с мужчиной в интернете и переехала к нему в Краснодар. Тот обещал своей жертве спокойную жизнь. Однако вскоре её мать, Елена, обнаружила в Сети шокирующие видео с пытками над дочерью, включая избиения и поджоги.
Клипы транслировали за донаты — зрители могли отправить организаторам «шоу» деньги, поощряя создавать контент дальше.
«Когда я это увидела, я с тех пор вообще не спала», — призналась она.
Петербурженка немедленно отправилась в Краснодар, но не смогла попасть в квартиру, где удерживают её дочь. Участники стримов, находясь в состоянии опьянения, угрожали женщине физической расправой и заявляли, что её дочь «скоро забеременеет и останется тут».
Ранее девушка выходила на связь в Сети и писала, что действует добровольно. Стримеры также заверяли в этом прибывшую петербурженку.
Однако мать пострадавшей подозревает, что ее дочка находится под давлением и не может адекватно оценивать ситуацию. Возможно, у нее сформировалась зависимост от запрещенных веществ.
Петербурженка оставалась в подъезде около пяти часов, дожидаясь прибытия полиции. Краснодарские правоохранители подтвердили, что сейчас они проводят проверку для установления всех обстоятельств инцидента.