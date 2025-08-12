Стало известно о чем гласило пророчество афонского старца Паисия о будущем России
Афонский старец Паисий Святогорец в своих пророчествах уделял особое внимание роли России в мировых событиях.
Согласно мнению эксперта Кирилла Фролова, руководителя отдела по связям с православной церковью Института стран СНГ, в предсказаниях старца говорится о том, что к 2030 году Россия пройдёт через множество испытаний, но в итоге станет стойким оплотом православия.
Он подчеркнул, что на данный момент Россия сталкивается с рядом противников, которые пытаются её «сжать в кольцо».
Однако, по словам Паисия, страна сможет устоять перед давлением и вернуть себе место как защитника православных ценностей, а история пойдет в положительном направлении, исполняя предсказания великого старца XX века.
