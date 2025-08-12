С 1 сентября в России пенсии вырастут у трех категорий пенсионеров

12 августа 2025, 04:30

Фото: iStock/LeventKonuk

С 1 сентября пенсии повысят пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в августе, инвалидам первой группы и гражданам, достигшим 80 лет, с автоматическим перерасчётом без заявлений.