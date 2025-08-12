С 1 сентября в России пенсии вырастут у трех категорий пенсионеров
С 1 сентября пенсии повысят пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в августе, инвалидам первой группы и гражданам, достигшим 80 лет, с автоматическим перерасчётом без заявлений.
По данным депутата Госдумы Алексея Говырина, для 80-летних пенсионеров фиксированная часть страховой пенсии удвоится до 17 815,40 руб. (без учёта доплат). Если за ними оформлен уход, добавятся 1 314 руб. к страховой или 1 377 руб. к государственной пенсии.
Инвалидам I группы также назначат двойную фиксированную выплату, а при наличии иждивенцев — дополнительно 2 969,23 руб. на каждого нетрудоспособного члена семьи.
Пенсионеры, уволившиеся в августе, получат полную сумму с учётом всех пропущенных индексаций. Перерасчёт произведут автоматически на данных из реестров. Параллельно с 1 августа работающим пенсионерам проиндексировали выплаты за 2024 год: максимальная прибавка составила 437,07 руб. (3 балла × 145,69 руб.).
