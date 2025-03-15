«В фате и на тракторе»: блогер Настя Ивлеева показала кадры нового «фермерского» реалити с мужем Филиппом Бегаком

Настя Ивлеева с мужем Филиппом Бегаком (Фото: кадр из видео Telegram @ivleeva360)
Настя Ивлеева и ее муж Филипп Бегак запускают новое реалити-шоу «Чегеря», чтобы удивить зрителей. После долгого перерыва блогер возвращается на экраны вместе с супругом. Кадры анонса «фермерского» реалити Настя выложила в своем Telegram-канале, передает «StarHit».
Настя пропала из шоу-бизнеса после скандальной «голой» вечеринки, и попытки вернуться — вроде роли в пародийной картине «Небриллиантовая рука» — потерпели неудачу из-за протестов Филиппа Киркорова.
Однако Анастасия начала сотрудничать с несколькими организациями, которые занимаются помощью детям с тяжёлыми заболеваниями. Кроме того, 23 октября 2024 года Ивлеева подала заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент.
И вот 34-летняя звезда вновь решилась на новый проект. В анонсе она появилась в рабочей робе и фате, сидя на ковше трактора, которым управлял Филипп.
Шоу «Чегеря» — должно быть, про жизнь «в глубинке», в которую Ивлеева окунется с головой.
Съемки реалити-шоу стартовали в марте, и пара покажет, как осваивать фермерство — Бегак тут не новичок, ведь с 2016 года он управляет фермой «Пахарь». Он называет сельское хозяйство своей культурой.
Читайте также:
Алана Мамаева поделилась с Марией Погребняк секретом: как понять, что старение началось?
«Какой-то бесконечный трип»: Жена Влада Соколовского испугала фанатов словами о чувстве «смерти»
«От нервов отказало зрение»: Вдова Баталова рассказала, как живет после смерти артиста Алексея
«Привет с Алтая!»: Ивлеева с мужем отметили её день рождения вдали от городской суеты
Однако Анастасия начала сотрудничать с несколькими организациями, которые занимаются помощью детям с тяжёлыми заболеваниями. Кроме того, 23 октября 2024 года Ивлеева подала заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент.
И вот 34-летняя звезда вновь решилась на новый проект. В анонсе она появилась в рабочей робе и фате, сидя на ковше трактора, которым управлял Филипп.
Шоу «Чегеря» — должно быть, про жизнь «в глубинке», в которую Ивлеева окунется с головой.
«Запахло фермой», — подписала она под видео.Пара недавно ездила отдыхать на Алтай, так что внутренний туризм с экспериментами им не чужд.
Съемки реалити-шоу стартовали в марте, и пара покажет, как осваивать фермерство — Бегак тут не новичок, ведь с 2016 года он управляет фермой «Пахарь». Он называет сельское хозяйство своей культурой.
Настя Ивлеева (Фото: кадр из видео Telegram @ivleeva360)
«Что такое культура? Для кого-то это театр, книги, живопись, кино, для меня это созидание. Я не актер, не режиссер, не художник и не писатель. Я занимаюсь сельским хозяйством. Я Филипп Бегак, это мои правила жизни», — приводит его слова «StarHit».Где покажут «Чегеря», пока загадка.
Читайте также:
Алана Мамаева поделилась с Марией Погребняк секретом: как понять, что старение началось?
«Какой-то бесконечный трип»: Жена Влада Соколовского испугала фанатов словами о чувстве «смерти»
«От нервов отказало зрение»: Вдова Баталова рассказала, как живет после смерти артиста Алексея
Мария Моисеева