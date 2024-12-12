Прощание с артисткой Максимовой пройдёт 14 декабря в МХТ им. Чехова

Раиса Максимова (Фото: РИА Новости/ Владимир Песня)
Прощание с народной артисткой РСФСР Раисой Максимовой состоится 14 декабря в 11:00 в МХТ им. А. П. Чехова в Москве. Похороны будут на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщила невестка актрисы Елена Шойко.
«Прощание с народной артисткой РСФСР Раисой Максимовой состоится в субботу, 14 декабря. В 11:00 начнется гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова. В 13:00 — отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище», — обратила внимание Елена Шойко.
Раиса Максимова скончалась на 96-м году жизни. Артистке несколько раз вызывали скорую помощь в последние дни, врачи пытались оказать ей помощь. В начале недели, 29 ноября, Раису Максимову выписали из больницы, где она лечилась от пневмонии и сердечных проблем.
Раиса Максимова родилась 2 ноября 1929 года и оставила заметный след в мире искусства. Она известна своими ролями в экранизации романа Федора Достоевского «Идиот» (1958), драме «Вдовы» (1976) и популярном сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований-2» (2007).
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