Композитор Павел Карманов умер на 55-м году жизни

Фото: istockphoto/iZhenya
На 55-м году жизни умер композитор Павел Карманов, сообщили в Союзе композиторов России. Причина смерти уточняется.
«Ушел из жизни композитор Павел Карманов, член Союза композиторов России и Союза московских композиторов. Союз композиторов России выражает соболезнования родным и друзьям Павла Карманова», — сказано на сайте организации.Карманов родом из Братска Иркутской области. Окончив музыкальную школу и консерваторию, стал автором симфонических и хоровых сочинений, а также создавал произведения для камерных ансамблей, писал музыку для телевидения и кино.
Ранее сообщалось, что на 79-м году жизни скончался режиссер игрового кино Александр Панкратов.
Читайте также:
«Умерла так умерла»: скандальное заявление сына Светличной на шоу «Малахов» и почему ее тело «закинули на Троекуровское кладбище»
Умер известный российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский
Названа причина смерти бывшего солиста группы «На-на» Владимира Лёвкина
Никита Кротов