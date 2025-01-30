Тает во рту: пошаговый рецепт эклеров с заварным кремом для всей семьи

Фото: iStock/olgakr
Классические эклеры с заварным кремом — нежный французский десерт, от которого даже не сможет отказаться противник сладкого. Делимся простым рецептом в материале «Радио 1».
ИнгредиентыДля теста:
- 150—160 г муки;
- 200—250 мл воды;
- 80—100 г сливочного масла;
- яйца — 4—5 шт.;
- 1 щепотка соли.
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Для крема:
- 400 мл молока;
- 200 г сахара;
- яйца — 4—5 шт.;
- 50 г муки;
- 100 г сливочного масла;
- ваниль — на кончике ножа.
1 ст. л. растительного масла.
Пошаговый рецептГотовим тесто
1. Вливаем воду в кастрюлю, добавляем соль и сливочное масло.
2. Кастрюлю ставим на огонь и, помешивая, доводим смесь до кипения.
3. После понемногу добавляем муку. Добавьте часть и сразу мешайте.
Фото: iStock/Magone
4. Затем оставьте ещё на 1—1,5 мин. на умеренном огне, при этом постоянно мешайте.
5. Полученную массу охладите до 35—37 градусов.
6. Далее добавляйте в тесто по одному яйцу, каждый раз перемешивайте.
Фото: iStock/Magone
7. Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте противень растительным маслом.
8. Наполните тестом кондитерский шприц и с помощью него сформируйте продолговатые эклеры. Выпекайте примерно 30 мин (при температуре 200 градусов), пока пирожные не подрумянятся.
9. Готовые эклеры остудите и проколите.
Фото: iStock/nikkytok
Готовим крем
1. Смешайте в кастрюле яйца с сахаром.
2. Добавьте молоко, муку и ванилин. Тщательно перемешайте.
Фото: iStock/kuppa_rock
3. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите массу до кипения, при этом постоянно мешайте. Крем должен загустеть. После остудите.
4. Добавьте сливочное масло и взбейте крем.
Фото: iStock/yashina.tanya90
Наполните пирожные кремом с помощью кондитерского шприца. Готово! Приятного аппетита!
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