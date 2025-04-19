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Против ФБК и Марии Певчик подан очередной иск в суд

Фото: iStock/Michał Chodyra

Фото: iStock/Michał Chodyra

В отношении ФБК* и Марии Певчих* был подан очередной иск в суд. Об этом сообщает ТАСС.
Как оказалось, иск был подан со стороны российского фонда прямых инвестиций. Подробности начавшегося разбирательства не разглашаются. На данный момент известно, что причиной иска являются экономические споры, которые возникли из-за гражданских правоотношений. Дата подачи иска зафиксирована 17 апреля.

Ранее стало известно, что сотрудника «ФБК»* Леонида Волкова*** будут заочно судить по 18 эпизодам дискредитации армии РФ. К тому же в отношении политика имеются и другие уголовные статьи.

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#политика
#рф
#суд
#финансы
Михаила Боярского госпитализировали после падения на спектакле в Петербурге
18 апреля 2025, 21:22

михаил Боярский (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Актера Михаила Боярского госпитализировали после падения на спектакле в Санкт-Петербурге, сообщил Телеграм-канал 112.
14 апреля на выступлении Народный артист России оступился и упал с высоты порядка трех метров на спину. В итоге падения актер серьезно травмировался. Отмечалось, что Боярский получил переломы грудных позвонков и ушибы.

Сын актера, Сергей, обратил внимание, что Боярский в порядке.

«С папой все нормально, он жив-здоров, ничего существенного, критичного. Упал, травмы определенные получил, сейчас находится под наблюдением врачей», — поделился с 78.ru Сергей.

Вместе с тем театр им. Ленсовета, в котором играет Боярский, объявил, что спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет в необычном формате.

«Михаил Сергеевич Боярский (герцог Эскал) не будет принимать в нем участие, прозвучит только записанный голос артиста», — говорилось в сообщении театра в Телеграм-канале.

Представители театра тоже отметили, что состояние здоровья Боярского не внушает опасений. Они также уточнили, что медики рекомендовали Михаилу какое-то время отдохнуть и восстановить силы.

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Слуцкий: Деятельность экс-главы узбекской диаспоры Исмаилова проверят после его слов о России
Депутат ГД Слуцкий предложил проверить деятельность экс-главы узбекской диаспоры
18 апреля 2025, 19:49

Леонид Слуцкий (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

В Генеральную прокуратуру РФ будет направлен запрос с целью проверить законность деятельности и нахождения в пределах России бывшего руководителя совета узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахрома Исмаилова.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, ранее в одном из интервью Исмаилов заявил, что «узбеки хотят заселить Россию». Парламентарий также добавил, что экс-глава диаспоры имеет российский паспорт, но узбек — по этническому происхождению.

«ЛДПР выведет этого "лидера по оказанию миграционных услуг" на чистую воду. Исмаилов получил наше гражданство, но сердце, похоже, оставил в другой стране. Наш народ и Генпрокуратура помогут этому узбекскому мечтателю определиться в пространстве», — сказал политик.

Он также отметил, что, согласно мнению лидера узбекской диаспоры в Москве, экспансия уже началась: чайхана на каждом углу, посуда и кальяны в каждом доме, большие узбекские семьи. Слуцкий пообещал, что будет проверен каждый шаг Исмаилова. От того, как он попал в Россию, как легализовался, как получил образование, до чистоты бизнеса, последних сделок и работы в диаспоре.

По словам лидера ЛДПР, аргументы Исмаилова являются настолько безобразными в своей наивности, что к ним обязательно нужно прислушаться. За ними стоит неприятная правда, которая подскажет, что делать, как поступить, не дожидаясь народного гнева, заключил Леонид Слуцкий.

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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
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Психосоматолог рассказала, как эмоции влияют на физическое здоровье
Психосоматолог Тур: стресс может вызвать различные физические заболевания
18 апреля 2025, 18:31

Фото: iStock/VladimirFLoyd

Женская психосоматика, как внутренние запреты, влияют на тело, а неприятные эмоции порой превращаются в болезни.
Психосоматолог, нейропсихолог, основательница крупнейшего сообщества по психосоматике в России Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» заявила, что психосоматика не религия, чтобы в нее верить, а наука — направление медицины, которое изучает влияние эмоций на физическое здоровье человека.

«Стоит немного попереживать, поволноваться сверх обычного, и начинает болеть голова, вдруг появляется насморк, простуда, скручивает живот и так далее. Например, стресс играет ключевую роль в нейрогуморальной женской перестройке. У женщин организм чувствительнее, и изменения в ответ на него более масштабные, потому что репродуктивная система напрямую зависит от внутренней нейрогуморальной регуляции», — объяснила врач.

По ее словам, женское тело запоминает стресс и через время может превращать его в болезни — то же самое происходит с эмоциями.

«Тревога, страхи, беспокойные мысли, в которых мы застреваем превращается в нарушение сна и ухудшение настроения. Это выбивает из колеи. Тело не всегда моментально реагирует, иногда позже. У нас очень много установок, которые повреждают здоровье. И это длительные и перманентные чувства, когда, например, мы застреваем внутри травмы или внутри горя», — сказала психосоматолог.

Она добавила, что важно проживать любые эмоции, чтобы «почувствовать себя внутри себя дома».

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Захарова назвала Зеленского «кровавым клоуном» из-за санкций против Куклачёва
18 апреля 2025, 17:46

Мария Захарова (фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о введении Украиной санкций в отношении известного циркового артиста и дрессировщика Юрий Куклачёва. Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
Дипломат назвала Владимира Зеленского «кровавым клоуном», который посмел ввести ограничения против всеми любимого клоуна, который щедро дарит радость детям.

Захарова сопроводила сообщение мемом, на котором коты сообщают Куклачёву о введённых против него санкциях и умоляют не отправлять их к «этому наркоману».


Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova

Ранее в этот день сообщалось, что Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении российских деятелей культуры и спорта. В их числе певец Ярослав Дронов (SHAMAN), артист балета Николай Цискаридзе, шоумен Никта Джигурда, актёр Оскар Кучера и многие другие.

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В России призывают создать аграрных пропагандистов
Эксперт Березнюк: России нужны высокопрофессиональные аграрные пропагандисты
18 апреля 2025, 17:39

Фото: iStock/hopsalka

В России нужны кадры, которые будут развивать имидж отечественного сельского хозяйства — высокопрофессиональные аграрные пропагандисты. Об этом заявил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. По его мнению, сегодня продвижением аграрного сектора занимаются только Минсельхоз и Россельхозбанк.
«России необходимы высокопрофессиональные специалисты, которые будут заниматься PR и пропагандой агропромышленного комплекса и смежных отраслей как на внутреннем, так и внешних рынках. <…> Есть острая нехватка профессиональных людей, которые будут закладывать ключевые смыслы. Это касается продвижения российских продуктов питания и сырья на внешних рынках, привлечения кадров, популяризации отраслевых направлений АПК внутри страны», — поделился эксперт в беседе с RT.
Тем временем председатель правления Россельхозбанка Борис Листов обратил внимание, что за 25 лет Россия смогла добиться впечатляющих результатов в развитии сельского хозяйства, увеличив выручку отрасли более чем в 20 раз, а производство ключевых направлений — до 7,5 раз. В разговоре с «Известиями» он отметил, что доля зарубежных товаров на российском аграрном рынке упала более чем на половину. По его словам, еще в 2000 году РФ была зависима от импорта зерна, а в 2022 собрала рекордный урожай в новейшей истории страны.
«Из крупного импортера продовольствия мы перешли в топ ведущих мировых экспортеров продуктов питания. Наши аграрии не только обеспечивают продовольственную безопасность страны, но и успешно завоевывают новые рынки», — добавил Листов.
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