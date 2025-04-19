Против ФБК и Марии Певчик подан очередной иск в суд

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В отношении ФБК* и Марии Певчих* был подан очередной иск в суд. Об этом сообщает ТАСС.
Как оказалось, иск был подан со стороны российского фонда прямых инвестиций. Подробности начавшегося разбирательства не разглашаются. На данный момент известно, что причиной иска являются экономические споры, которые возникли из-за гражданских правоотношений. Дата подачи иска зафиксирована 17 апреля.
Ранее стало известно, что сотрудника «ФБК»* Леонида Волкова*** будут заочно судить по 18 эпизодам дискредитации армии РФ. К тому же в отношении политика имеются и другие уголовные статьи.
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ФБК* признан экстремистской организацией на территории РФ
Мария Певчих** признана иноагентом
Леонид Волков*** признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов
Ранее стало известно, что сотрудника «ФБК»* Леонида Волкова*** будут заочно судить по 18 эпизодам дискредитации армии РФ. К тому же в отношении политика имеются и другие уголовные статьи.
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Слуцкий: Деятельность экс-главы узбекской диаспоры Исмаилова проверят после его слов о России
Захарова назвала Зеленского «кровавым клоуном» из-за санкций против Куклачёва
«Абсолютная ложь»: Тренер Розанов опроверг заявления фигуристки Жилиной о домогательствах
ФБК* признан экстремистской организацией на территории РФ
Мария Певчих** признана иноагентом
Леонид Волков*** признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов
Иван Мусатов