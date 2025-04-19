Против ФБК и Марии Певчик подан очередной иск в суд

В России нужны кадры, которые будут развивать имидж отечественного сельского хозяйства — высокопрофессиональные аграрные пропагандисты. Об этом заявил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. По его мнению, сегодня продвижением аграрного сектора занимаются только Минсельхоз и Россельхозбанк.