Протоиерей Ткачев попросил россиянок оставаться в тени мужей и поучиться у жен офицеров, «знающих свое место»

29 июня 2025, 20:07

Протоиерей Ткачев: россиянки стали слишком требовательными

Протоиерей Андрей Ткачев (Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов)

Бог сотворил так, что мужчина является человеком, а женщина — его помощницей, которая должна следовать за супругом, «как нитка за иголкой». Об этом заявил протоиерей Андрей Ткачев, которого процитировал Телеграм-канал «Подъем».