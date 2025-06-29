Протоиерей Ткачев попросил россиянок оставаться в тени мужей и поучиться у жен офицеров, «знающих свое место»
Бог сотворил так, что мужчина является человеком, а женщина — его помощницей, которая должна следовать за супругом, «как нитка за иголкой». Об этом заявил протоиерей Андрей Ткачев, которого процитировал Телеграм-канал «Подъем».
Со слов протоиерея, женщинам в РФ кто-то внушил, что они «достойны чего-то большего», и это сделало их слишком требовательными и неудовлетворенными. Современные женщины, полагает Ткачев, не желают «быть в тени».
Поучиться россиянкам, считает священнослужитель, нужно у супруг офицеров. Подобные женщины «знают свое место», привыкли ждать и молиться за своих возлюбленных, готовы забыть о любых требованиях ради основной цели.
Проблемой женского пола Ткачев назвал «потребительство» и «фантазии о лучшей жизни». Итогом подобного отношения к жизни он назвал супружескую неверность и разрушение семьи.
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