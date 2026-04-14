Проверка на память и логику: открылась регистрация на игру «Наша Победа»
Регистрацию на международную историческую онлайн-игру «Наша Победа» открыли в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. Масштабное состязание пройдёт 5 мая 2026 года и расскажет о единстве фронта и тыла. Об этом сообщает официальный сайт проекта «Наша Победа».
Участников ждёт индивидуальный зачёт и 15 вопросов, разделённых на два блока. Авторы подготовили задания по архивным документам, фотографиям и видеоматериалам после проверки историков. Темы раскроют малоизвестные факты о заводчанах, работниках села, медиках и людях, чьим трудом армия получала всё необходимое.
К участию приглашают всех желающих от 14 лет вне зависимости от страны проживания. Для удобства организаторы открыли два временных слота. Первый стартует в 10:00 для ДФО, СФО, ЮФО, ПФО и исторических территорий России. Второй начнётся в 15:00 для ЦФО, СЗФО, СКФО и УФО. Жители других государств смогут выбрать любой эфир.
После каждой трансляции жюри назовёт 10 сильнейших игроков из России и 5 лидеров из других стран. Финалисты получат именные сертификаты. Организаторы вручат победителям и призёрам ценные подарки за лучший результат и минимальное время. Итоги опубликуют не позднее 13 мая 2026 года.
Оформить заявку можно на сайте «игра-нашапобеда.рф». В число организаторов вошли движение «Волонтёры Победы», партийный проект «Историческая память», оргкомитет «Наша Победа» и Фонд стратегических инициатив Музея Победы при поддержке Фонда президентских грантов.
