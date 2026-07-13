Психиатр объяснила, почему люди срываются на самых близких

13 июля 2026, 10:26

Психиатр Касперович: срываются на близких, потому что рядом безопасно

Фото: iStock/kieferpix

После вспышки раздражения человек объясняет свое поведение усталостью, стрессом или поведением окружающих. Многие искренне убеждены, что проблема не в них. Если такие срывы становятся регулярными, речь может идти о нарушении способности управлять эмоциями. Об этом сообщила «Газете.Ru» психиатр-нарколог Мария Касперович.