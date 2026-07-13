Психиатр объяснила, почему люди срываются на самых близких
После вспышки раздражения человек объясняет свое поведение усталостью, стрессом или поведением окружающих. Многие искренне убеждены, что проблема не в них. Если такие срывы становятся регулярными, речь может идти о нарушении способности управлять эмоциями. Об этом сообщила «Газете.Ru» психиатр-нарколог Мария Касперович.
Люди редко позволяют себе проявлять агрессию по отношению к начальнику или случайному прохожему. Однако они могут сорваться на самых близких, потому что рядом с ними чувствуют себя в безопасности. Зная, что после вспышки эмоций их не уволят и не разорвут отношения, человек позволяет себе выпустить накопившееся напряжение дома, пояснила Касперович.
Эмоциональные всплески редко происходят спонтанно. Зачастую они являются результатом длительного стресса, переутомления или выгорания. Частые срывы также могут быть признаком тревожного расстройства, депрессии или других психологических состояний, подытожила врач.
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