Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Психиатр Рудов объяснил пользу отказа от соцсетей в выходные

Психиатр Рудов объяснил пользу отказа от соцсетей в выходные

10 июля 2024, 16:09
Фото: iStock/Thx4Stock

Фото: iStock/Thx4Stock

Психиатр Виктор Рудов рекомендовал во время выходных отказываться от смартфонов и соцсетей, отдавая предпочтение реальным прогулкам на свежем воздухе и концентрации на настоящем моменте.
Он отметил, что такой отдых действительно станет настоящей перезагрузкой и поможет отвлечься и провести время с пользой. Специалист добавил, что соцсети и смартфоны превращают людей в неудовлетворенных жизнью, заменяя им реальный мир.

«Это виртуальная реальность. Там все не такие, какими являются, а зачастую такие, какими хотят быть. Реальность за кадром отличается, но не все это понимают. Она намного приятнее. Соцсети отвлекают нас от реальной жизни, они как бы заменили её, но ею не являются», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Рудов.



Однако мир соцсетей, виртуальной реальности и игр продолжает занимать огромное значение в мире. Так, в Японии написали петицию с требованием отмены новой части Assassin's Creed. Директор по развитию игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов объяснил всплеск недовольства по поводу игры.

«Серия Assassin's Creed уже давно переживает судьбу тех серий, которые в угоду конвейерного производства отказываются от оригинальных концепций и пытаются брать рынок количеством выпусков. Фокус смещается в ту риторику, которую на Западе считают необходимым продвижением в социуме. Следуя за повесткой, его начиняют элементами, которые для рядового игрока представляют мало интереса», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Пименов.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предлагала снабжать специальной пометкой об угрозе содержащий опасные «игры» с детьми контент.

Читайте также:

Школьники Подмосковья создадут компьютерные игры о родных городах

Волынец призвала маркировать содержащий опасные «игры» с детьми контент

Девятилетний мальчик перевёл мошенникам 300 тысяч рублей с карты матери ради игры
#соцсети
#отдых
#игры
#технологии
#психология
Подмосковный школьник победил на крупнейшем в России конкурсе по разработке игр
10 июля 2024, 16:29

Фото: пресс-служба конкурса «Начни игру»

Ученик 8 класса звенигородской школы «КвантУм» Михаил Шкурко стал победителем геймджема, то есть соревнования по скоростной разработке игр, который проводился в рамках всероссийского конкурса «Начни игру», сообщает пресс-служба конкурса.
«Михаил Шкурко одержал победу в составе команды GameCrafters в номинации «Лучший визуальный стиль» за игру «Улитка и магия», — отмечается в сообщении.
Темой геймджема стали полезные игры: за 72 часа разработчики должны были создать продукт, передающий знания или помогающий освоить какой-либо навык. В частности, «Улитка и магия» помогает игроку научиться вслепую печатать на клавиатуре.

Геймджем конкурса «Начни игру» стал крупнейшим в России, в нём приняли участие более полутора тысяч человек.

Читайте также:

В России стартовал приём заявок на соискание награды «Знание.Премия»

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе песен о ВОВ

Первокурсница из Подмосковья победила на всероссийском студенческом конкурсе
#конкурс
#победа
#школьник
#игра
#программирование
#звенигород
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врио главы городского округа Шатура стал Николай Прилуцкий
10 июля 2024, 16:21

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Временно исполняющим обязанности главы городского округа Шатура назначен Николай Прилуцкий после ухода в отставку Алексея Артюхина. Вопрос был рассмотрен на внеочередном заседании Совета депутатов муниципалитета, сообщили в пресс-службе администрации.
«Моего преемника жителям округа представлять не нужно. Николая Николаевича Прилуцкого хорошо знают на Шатурской земле. Его уважают за высокий профессионализм, огромный опыт управленческой работы, принципиальность и объективность. Уверен, что ему по плечу любые задачи. Желаю Николаю Николаевичу огромных успехов в достижении всех целей по развитию округа», – написал Артюхин в соцсетях.
Несколько лет назад Прилуцкий занимал должность первого заместителя главы Шатуры.

Ранее сообщалось, что Артюхин сложил полномочия главы городского округа Шатура сложил полномочия. О своем решении он проинформировал на внеочередном заседании Совета депутатов муниципалитета.

Читайте также:

Глава Шатуры Алексей Артюхин сложил полномочия

В шатурском парке «Крестов брод» устроили бал выпускников

В Шатуре провели встречу молодёжи с участником СВО
#шатура
#алексей артюхин
#глава
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: В США после санкций простаиваются десятки нефтетанкеров
10 июля 2024, 16:17

Фото: istockphoto / Dikuch

Осенью США ввели санкции против 53 судов, перевозивших российскую нефть. В результате только три судна смогли продолжить работу.
Танкеры можно увидеть в Балтийском и Чёрном морях, недалеко от Владивостока, на китайских ремонтных верфях, у берегов Южной Кореи и в Суэцком канале.

«С прошлого октября под санкции попали 53 танкера. Некоторые суда оказались в списке из-за обвинений в нарушении потолка цен на нефть, другие — из-за принадлежности к подсанкционным компаниям, ещё несколько — из-за экологического риска. Почти все эти танкеры с того времени не смогли забрать груз. Топливо погрузили только на три судна, которые затем попытались скрыть свои перемещения, отключив транспондеры», — говорится в материале.

Вместе с этим падают ставки фрахта. Это показывает, что, хотя санкции и затрудняют использование танкеров, они не увеличивают издержки России, как отмечает Bloomberg.

«Большая семерка» установила потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, на нефтепродукты — $100. В ответ президент Путин запретил поставки, если в контрактах предусмотрена фиксация предельной цены. Ставки фрахта выросли в конце июня, что снизило маржу экспортеров на $1 за баррель. Экспорт российской сырой нефти максимально упал и составил 2,67 млн баррелей в день против 3,66 млн в начале месяца. Российские власти требуют отменить санкции и говорят, что научились к ним адаптироваться.

Читайте также:

Спиридонов призвал удалить песни поддерживающих ВСУ артистов из «Яндекс Музыки»

В российском регионе православную церковь начали обносить колючей проволокой

Польша прекратила пропуск грузовиков на границе с Беларусью
#санкции
#топливо
#президент
#экспорт
#яндекс
#нефть
#цены
#поставки
#всу
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Расписание поездов МЦД-2, Рижского и Курского направлений изменится 12-14 июля
10 июля 2024, 16:06

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Рижского и Курского направлений, а также МЦД-2 будет меняться с вечера 12 июля до раннего утра 13 июля и с вечера 13 до раннего утра 14 числа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«12-13 и 13-14 июля с девяти вечера до пяти утра будет закрыт путь из Москвы на участке Люблино — Москва-Курская. Из-за это в указанные дни с 20:30 ряд электричек будет следовать по укороченному маршруту, на некоторых маршрутах сократят количество остановок, кроме того, увеличится интервал между поездами», — говорится в сообщении.
Уточнить актуальное расписание электричек пассажиры могут на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании или через мобильное приложение ЦППК.

Читайте также:

Пассажиры ЦППК за полгода оформили более 330 тысяч билетов на провоз багажа

Расписание части аэроэкспрессов в Шереметьево изменили до конца июля

Расписание электричек Ленинградского направления изменилось с 4 по 12 июля
#цппк
#расписание
#график
#электрички
#поезда
#рижское направление
#курское направление
#мцд-2
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Шатуры Алексей Артюхин сложил полномочия
10 июля 2024, 16:02

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин ушёл в отставку. Этот вопрос был рассмотрен на внеочередном заседании Совета депутатов муниципалитета, сообщили в пресс-службе администрации.
«На протяжении многих лет моя жизнь была посвящена служению землякам, родному краю, нашим общим мечтам и планам. Мы сумели воплотить в жизнь немало больших и важных дел: завершается рекультивация Шатурского полигона, построены новые очистные сооружения. Идёт строительство жилья для расселения аварийных домов. Преображаются всё новые общественные пространства, каждый год модернизируются котельные, вводятся в оборот сельхозземли», – написал Артюхин в соцсетях.
Он поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьёва за то, что он поддержал его и доверил руководство Рошалем, а затем и воссоединённым Шатурским округом, а также людей, которые верили в общие решения.

Алексей Артюхин возглавил Шатуру в марте 2020 года. До перехода на эту работу он руководил Рошалем.

Читайте также:

В шатурском парке «Крестов брод» устроили бал выпускников

В Шатуре провели встречу молодёжи с участником СВО

В Большой Шатуре отпраздновали День семьи, любви и верности
#шатура
#алексей артюхин
#глава
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Чернышов объяснил необходимость сокращения рабочего дня в жару
10 июля 2024, 15:38

Фото: iStock/CentralITAlliance

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что в 30-градусную жару необходимо сокращение рабочего дня, поскольку работа в таких аномальных погодных условиях пагубно сказывается на здоровье людей.
«По этому поводу в Трудовом кодексе РФ пока что зияет дыра, которую мы и хотим залатать. Мы понимаем, что далеко не во всех офисах есть кондиционеры и не все работодатели имеют достаточно возможностей для создания оптимальных температурных условий», — пояснил в беседе с «Известиями» депутат.

А жителей Кузбасса предупредили о возвращении жары в регион в ближайшее время.

«В ближайшие дни сохранится облачная с прояснениями погода, местами дожди, грозы, ночью при грозах местами ливни, ночью и утром местами туманы. Температура в ночные часы в пределах 10-15°C, днём 20-25°C, при этом ветер северных направлений. К выходным характер погоды изменится, и столбики термометров снова повысятся», — приводит «Сiбдепо» сообщение областного Гидрометеоцентра.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог Аделина Муртазина заявила, что для борьбы с сонливостью в жару рекомендуется пить достаточное количество воды.

Читайте также:

Россиянам раскрыли, как избавиться от сонливости в жару

Врач Чудаков объяснил ухудшение самочувствия перед дождём и грозой

Россиянам раскрыли напиток, эффективно спасающий от жары
#погода
#температура
#ветер
#регион
#кондиционеры
#депутат
#рф
#работа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Одинцове стартует строительство общежития для студентов МГИМО
10 июля 2024, 15:32

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Общежитие для студентов МГИМО возведут на Новоспортивной улице в подмосковном Одинцове, подрядчик уже получил разрешение на строительство, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«Под строительство отведён участок площадью 0,32 гектара. В здании будут жилые комнаты, коворкинг, кухни, комнаты для отдыха, а также служебно-хозяйственные помещения и административный блок. Прилегающую территорию благоустроят, там проведут озеленение и установят лавочки и урны», — говорится в сообщении.
Построить общежитие и ввести его в эксплуатацию планируется в 2025 году. Застройщиком выступает компания ГРМ».

Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Читайте также:

В солнечногорском посёлке Жуково готов к открытию новый ФАП

Вдоль подмосковных дорог строят более 30 км линий освещения

Детсад на 107 мест в королёвском ЖК «Театральный парк» построят до конца года
#одинцово
#строительство
#общежитие
#министерство строительного комплекса мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковном посёлке Правдинский завершают капремонт школы
10 июля 2024, 15:05

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт школы в посёлке Правдинский Пушкинского округа, входящей в состав образовательного комплекса №2, близится к завершению, вскоре в обновлённое здание начнут завозить оборудование, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведётся устройство кровли и фасада, идёт внутренняя отделка помещений. Кроме того, изготавливаются металлоконструкции лестниц, козырьков над входом, цоколя и выходов на крышу», — отмечается в сообщении.
Как сообщил руководящий проектом представитель компании «Триумф» Александр Солодовников, все подготовительные работы на объекте выполнены, а отделочные завершаются.

«Через две недели начнется поставка технического оборудования: стульев и парт, компьютеров и оргтехники, а также интерактивных классных досок», — добавил Солодовников.
Он подчеркнул, что обновлённое здание школы сможет прослужить ещё десятки лет.

Читайте также:

В Лыткарине капитально отремонтируют больницу

В посёлке Восход отремонтируют школу, построенную 59 лет назад

Готовность капремонта школы в истринской деревне Кострово достигла 60%
#пушкинский округ
#капитальный ремонт
#школа
#капремонт
#министерство строительного комплекса мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Осташковском шоссе временно изменилась схема проезда
10 июля 2024, 14:37

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Схема движения на участке Осташковского шоссе в городском округе Мытищи изменена из-за строительства Мытищинской хорды «Виноградово – Болтино – Тарасовка), сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«С 10 июля перекрыт участок Осташковского шоссе от Центральной улицы в деревне Погорелки до поворота к жилому комплексу «Императорские Мытищи», а также участок дублёра Осташковского шоссе в районе СНТ «Виктория», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что указанные участки будут перекрыты ориентировочно до 15 сентября. За это время в рамках реконструкции шоссе будет обустроено одностороннее движение и ливневая канализация.

В целом дорожные работы по строительству и организации движения по Мытищинской хорде должны быть завершены до конца текущего года.

Читайте также:

Вдоль подмосковных дорог строят более 30 км линий освещения

Пассажиры ЦППК за полгода оформили более 330 тысяч билетов на провоз багажа

В Дмитровском округе отремонтировали полмоста через реку Икшанку
#мытищи
#шоссе
#перекрытие
#минтранс мо
#строительство
#дороги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф