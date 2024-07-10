Психиатр Рудов объяснил пользу отказа от соцсетей в выходные

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Психиатр Виктор Рудов рекомендовал во время выходных отказываться от смартфонов и соцсетей, отдавая предпочтение реальным прогулкам на свежем воздухе и концентрации на настоящем моменте.
Он отметил, что такой отдых действительно станет настоящей перезагрузкой и поможет отвлечься и провести время с пользой. Специалист добавил, что соцсети и смартфоны превращают людей в неудовлетворенных жизнью, заменяя им реальный мир.
Однако мир соцсетей, виртуальной реальности и игр продолжает занимать огромное значение в мире. Так, в Японии написали петицию с требованием отмены новой части Assassin's Creed. Директор по развитию игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов объяснил всплеск недовольства по поводу игры.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предлагала снабжать специальной пометкой об угрозе содержащий опасные «игры» с детьми контент.
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«Это виртуальная реальность. Там все не такие, какими являются, а зачастую такие, какими хотят быть. Реальность за кадром отличается, но не все это понимают. Она намного приятнее. Соцсети отвлекают нас от реальной жизни, они как бы заменили её, но ею не являются», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Рудов.
Однако мир соцсетей, виртуальной реальности и игр продолжает занимать огромное значение в мире. Так, в Японии написали петицию с требованием отмены новой части Assassin's Creed. Директор по развитию игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов объяснил всплеск недовольства по поводу игры.
«Серия Assassin's Creed уже давно переживает судьбу тех серий, которые в угоду конвейерного производства отказываются от оригинальных концепций и пытаются брать рынок количеством выпусков. Фокус смещается в ту риторику, которую на Западе считают необходимым продвижением в социуме. Следуя за повесткой, его начиняют элементами, которые для рядового игрока представляют мало интереса», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Пименов.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предлагала снабжать специальной пометкой об угрозе содержащий опасные «игры» с детьми контент.
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Мелисса Тимофеева