Психолог Хорс объяснил, почему люди застревают в прошлом
Психолог Хорс: сожаления и недовольство настоящим мешают двигаться вперед
Постоянные возвращения к прошлым событиям могут мешать человеку полноценно жить настоящим. О том, почему люди годами остаются в переживаниях, Общественной Службе Новостей рассказал клинический психолог, кандидат психологических наук и писатель Михаил Хорс.
По словам специалиста, отрицательные эмоции сами по себе являются нормальной частью жизни. Проблемы возникают, когда человек не принимает их и продолжает воспринимать неприятные события как нечто, что обязательно нужно было изменить.
«Грустить от того, что прошлое больше не повторится — нормально. Это одна история. А другая — когда человек постоянно мысленно в него возвращается и не просто прокручивает какую-то ситуацию, а прокручивает свое поведение, мучительно сожалея, что не повел себя по-другому. По сути, это такая попытка в голове изменить свое прошлое», — пояснил он.Из-за постоянного мысленного возвращения к таким ситуациям внимание остается сосредоточенным на том, чего уже нельзя изменить, вместо того чтобы направлять его на настоящее и будущие действия.
Хорс отмечает, что важно позволять себе испытывать негативные эмоции и понимать, что они не делают жизнь плохой. Человеку не обязательно постоянно чувствовать себя счастливым или получать желаемое — разочарования и неприятные переживания являются частью нормальной жизни.
Психолог также считает важным отказаться от требования всегда быть довольным происходящим. По его мнению, принятие неприятных эмоций помогает не зацикливаться на них и постепенно возвращаться к текущей жизни.
«Важно признать и принять: любые поступки, слова, действия или бездействие — все это было следствием объективных внутренних ограничений, которые сейчас-то человек видит, понимает с высоты собственного опыта, как их преодолевать, но на тот момент он их просто не замечал», — говорит собеседник издания.Он отметил, что люди обычно прощают себе внешние ограничения. При этом внутренние они часто не признают и ругают себя, например, за бездействие, хотя оно было продиктовано страхом. Поэтому, по его мнению, важно признать существование не только внешних, но и внутренних ограничений, а также тот факт, что они могут влиять на поведение человека так же объективно, как и внешние факторы.