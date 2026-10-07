Психолог Хорс объяснил, почему люди застревают в прошлом

07 октября 2026, 17:11

Психолог Хорс: сожаления и недовольство настоящим мешают двигаться вперед

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

Постоянные возвращения к прошлым событиям могут мешать человеку полноценно жить настоящим. О том, почему люди годами остаются в переживаниях, Общественной Службе Новостей рассказал клинический психолог, кандидат психологических наук и писатель Михаил Хорс.





По словам специалиста, отрицательные эмоции сами по себе являются нормальной частью жизни. Проблемы возникают, когда человек не принимает их и продолжает воспринимать неприятные события как нечто, что обязательно нужно было изменить.

«Грустить от того, что прошлое больше не повторится — нормально. Это одна история. А другая — когда человек постоянно мысленно в него возвращается и не просто прокручивает какую-то ситуацию, а прокручивает свое поведение, мучительно сожалея, что не повел себя по-другому. По сути, это такая попытка в голове изменить свое прошлое», — пояснил он.

«Важно признать и принять: любые поступки, слова, действия или бездействие — все это было следствием объективных внутренних ограничений, которые сейчас-то человек видит, понимает с высоты собственного опыта, как их преодолевать, но на тот момент он их просто не замечал», — говорит собеседник издания.