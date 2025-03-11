Психолог назвала новую базовую потребность, которую не всем удается удовлетворить

Фото: iStock/Hydromet
Говорят, что каждому человеку, даже самому самостоятельному и осознанному, нужна любовь. Однако современный мир диктует свои правила, и многие уверены, что для счастья им достаточно самореализации.
Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова в беседе с «Радио 1» заявила, что самодостаточность в жизни необходимо тренировать, однако естественная потребность в человеке является базовой.
По ее словам, человек может сам удовлетворить потребности в безопасности за счет хорошей работы, социальных связей и реализации.
Психолог добавила, что постоянная смена партнера опустошает и лишает ресурса.
Читайте также:
«Скверный характер и броские наряды»: Психолог объяснила, что не так с Филиппом Киркоровым
Психолог назвала две главные причины, из-за которых людям тяжело найти вторую половинку
Психолог назвала главную причину женского несчастья
«Конечно, если что-то в этой жизни случается по независимым от себя причинам, то нужно оставаться самим собой и решать проблемы. Но естественная потребность в человеке — одна из базовых. Это потребность в любви и в безопасности», — пояснила она.
По ее словам, человек может сам удовлетворить потребности в безопасности за счет хорошей работы, социальных связей и реализации.
«Потребность в любви очень сложно реализовать, когда нет человека рядом. Поэтому человеку нужен человек. Кстати, история про множество романов — это самообман. Часто ко мне приходят мужчины, которым за 40 и которые никогда не были женаты, и искренне говорят о том, что они больше не хотят краткосрочных романов, хотят крепких семейных уз — чтобы всё традиционно», — поделилась эксперт.
Психолог добавила, что постоянная смена партнера опустошает и лишает ресурса.
«Тебе постоянно нужно начинать всё сначала, это опустошает. Это нагрузка на психику как мужскую, так и женскую», — сообщила Лысакова.
Читайте также:
«Скверный характер и броские наряды»: Психолог объяснила, что не так с Филиппом Киркоровым
Психолог назвала две главные причины, из-за которых людям тяжело найти вторую половинку
Психолог назвала главную причину женского несчастья
Анастасия Панченко