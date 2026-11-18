18 ноября 2026, 17:16

Психолог Денисова-Мельникова: неприязнь к имени часто растёт из детских травм

Фото: Istock/m-gucci

Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова рассказала, что избавиться от неприязни к собственному имени помогают подбор комфортной формы и смена привычного обращения близких. Если это не помогает, человек может задуматься о смене имени.





В беседе с изданием «Абзац» специалист отметила, что примириться с именем иногда помогает поиск «своей» формы — полной, сокращённой или домашней. Психолог заявила, что можно попросить близких называть вас так и проверить, меняется ли ощущение.

«Иногда это связано с неприятными детскими ассоциациями: человека дразнили, коверкали имя, родители произносили его в основном во время конфликтов. Бывает и более глубокая причина. Имя воспринимается как часть родительского выбора, с которым человек внутренне не согласен. Особенно если отношения с семьёй сложные или родители связывали с ребёнком определённые ожидания», — подчеркнула Юлия.