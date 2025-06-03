Психолог объяснил смерть девочки в Турции из-за паники во время землетрясения

03 июня 2025, 14:31

Психолог Зберовский: девочка из Турции не могла умереть из-за паники

Фото: iStock/EvrenKalinbacak

Психолог Андрей Зберовский выразил сомнение в том, что 14-летняя девочка могла скончаться из-за панической атаки во время землетрясения в Турции.





В ночь на 3 июня в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8. По предварительным данным, более 69 человек получили травмы. Также от приступа паники погибла 14-летняя девочка. Ее госпитализировали, однако спасти подростка не удалось.





«Несмотря на фантастически неприятное состояние, которое человек испытывает при панической атаке, к смерти это обычно не приводит. Девочка, однако, могла скончаться от последствий сильного стресса», — отметил Зберовский в беседе с «Постньюс».