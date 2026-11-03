Невролог ЛРЦ Минздрава России объяснил, как быстро распознать инсульт
Врач-невролог Никита Баранов рассказал, как распознать инсульт быстро. Специалист подчеркнул, что при инсульте счет идет на минуты: чем быстрее человек получит медицинскую помощь, тем выше шансы сохранить клетки мозга и восстановить утраченные функции.
По словам Баранова, основные признаки инсульта — внезапная слабость или онемение конечностей, асимметрия лица, нарушение речи, резкое ухудшение зрения, головокружение и потеря координации, пишет Здоровье Mail. Также возможны сильная головная боль, тошнота и спутанность сознания.
Распознать инсульт помогает тест FAST. Для этого нужно попросить человека улыбнуться, поднять обе руки и удерживать их пять-десять секунд, а затем повторить простую фразу. Если лицо перекошено, одна рука опускается или речь нарушена, необходимо немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112.
Ранее невролог назвал возможные причины онемения руки. Он указал, что если онемение часто повторяется, долго не проходит или мешает повседневной жизни, стоит обратиться к специалисту.
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