Невролог ЛРЦ Минздрава России объяснил, как быстро распознать инсульт

03 ноября 2026, 16:14

Невролог Баранов: перекос лица и нарушение речи являются признаками инсульта

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Врач-невролог Никита Баранов рассказал, как распознать инсульт быстро. Специалист подчеркнул, что при инсульте счет идет на минуты: чем быстрее человек получит медицинскую помощь, тем выше шансы сохранить клетки мозга и восстановить утраченные функции.