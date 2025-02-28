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Психолог рассказал, как сохранить в отношениях романтику

Психолог Суслов: эмоциональная влюбленность длится до 2-3 лет
Фото: iStock/insta_photos

Фото: iStock/insta_photos

Как правило, при знакомстве людей устраивает все, включая недостатки, но со временем это смирение обостряется и превращается в претензии. Как сохранить в паре романтическое чувство, несмотря на различные преграды?
Клинический психолог Илья Суслов в беседе с «Радио 1» заявил, что этап притирки друг к другу начинается после полугода отношений.

«Человек растет, его чувствительность, осознанность, достоинство тоже растут. Он уже с чем-то не готов мириться. Но изначально, когда мы принимаем друг друга почти безусловно, это конфетно-букетный период, гормональная влюбленность, длящаяся примерно 3−5 месяцев. Эмоциональная влюбленность длится до 2-3 лет», — пояснил эксперт.

Он добавил, что если что-то не нравится в человеке, значит, нужно обратить внимание на себя и понять, как это откликается.
«Все относительно. Сильные мужчины — это достоинство, а для пугливых женщин — опасность. Яркая женщина — это достоинство, а для какого-то мужчины это будет тоже опасно. Вдруг она будет всем нравиться? И если ваши недостатки терпимы — в этом главная формула. Когда человек готов принимать негативное и выдерживать его», — сказал Суслов.

По его словам, любые семейные распри решаются благодаря взаимному желанию быть вместе.

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В Петербурге придумали, как сделать дешевле производство эндопротезов
28 февраля 2025, 15:09

Фото: iStock/Cinefootage Visuals

В Санкт-Петербургском политехническом университете придумали технологию лазерной наплавки для нанесения пористых покрытий на чашку протеза тазобедренного сустава. Эта технология позволит делать протезы качественнее и дешевле аналогов. Об этом рассказал заведующий НИЛ «Лазерные и аддитивные технологии» Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ Михаил Кузнецов.
«Мы разработали не только технологию, то есть способ изготовления имплантов, но и создаем приборную базу. В нашей лаборатории собрали макет комплекса лазерной наплавки. Он состоит из лазерной головки, сопла для подачи порошка и порошкового питателя. В качестве лазерного источника – волоконный лазер», — рассказал Кузнецов «Газете.Ru».

Он пояснил, что для получения пористого покрытия используется запрограммированная траектория перемещения сопла, которая имеет преимущество в возможности управления высотой пористого покрытия и долей открытой пористости. Так, чашки, которые изготавливаются по данной технологии, имеют премиальное качество.

Импланты уже прошли успешные испытания на мышах. Теперь ученые изготавливают первый в России комплекс для серийного нанесения пористого покрытия в производственных условиях, который позволит наладить серийное производство имплантов.

Тем временем генеральный директор Государственного музея истории города и президента Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Григорьев рассказал в беседе с «Петербургским дневником» о концепции будущего музея архитектуры Петербурга.

«Члены Санкт-Петербургского союза архитекторов разработали концепцию будущего музея архитектуры и градостроительства города. Я считаю, что Петербург – чуть ли не единственный из мегаполисов, который не имеет площадки, где его жители могли бы получить достоверную и качественную информацию о развитии города, а также об истории архитектуры и градостроительства, причём не только Петербурга и соседнего региона, но и всей страны», — пояснил Григорьев.

По его словам, музей появится на территории Тучкова буяна на Петроградской стороне в Шофном корпусе.

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Прощеное воскресенье в 2025 году: когда и как просить прощения
28 февраля 2025, 14:07

Фото: istockphoto / shuang paul wang

Прощеное воскресенье — это важный день в православной традиции, который отмечается в последний день перед началом Великого поста. Этот день наполнен глубоким духовным смыслом и служит подготовкой к времени покаяния и самосознания, которое наступает в течение поста. «Радио 1» расскажет, что такое Прощеное воскресенье, его значение и традиции, а также как правильно просить прощения и что следует избегать в этот день.

Когда отмечают Прощеное воскресенье в 2025 году


Прощеное воскресенье в 2025 году выпадает на 2 марта. Этот день завершает Масленичную неделю и предшествует началу Великого поста, который в 2025 году начнется 3 марта. Дата Прощеного воскресенья меняется каждый год, так как зависит от дня празднования Пасхи.

Масленица 2025 в России: когда начинается, традиции и в чем суть праздника
Масленица 2025 в России: когда начинается, традиции и в чем суть праздника

Суть и значение Прощеного воскресенья


Прощеное воскресенье — это день, когда принято просить прощения у близких, друзей и даже незнакомых людей за обиды, которые могли быть нанесены. Этот обряд глубоко укоренился в христианской традиции: церковь призывает очистить душу от злобы и обид перед Великим постом. Считается, что искреннее прощение способствует духовному обновлению и укрепляет отношения между людьми.

В народе давно существует убеждение, что если не простить обиды, пост теряет свой глубокий смысл. Великий пост длится семь недель, и аскетизм, лишения и воздержание от пищи без истинного покаяния не могут быть приняты Богом как проявление веры. Поэтому важно не только прощать других, но и просить прощения самому. Это стало основой традиций Прощеного воскресенья.

Во время утреннего богослужения священник или дьякон читает отрывок из Евангелия от Матфея: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».

Традиции в России


Прощеное воскресенье — завершающий день Масленицы, канун Великого поста. В этот особенный день сложились две традиции: церковная и народная.

В храмах проходит особое богослужение: служители надевают траурное облачение, читают духовные тексты о прощении, а вечернюю службу проводят при свечах. После службы принято просить прощения у всех, кого обидели.

В народе этот день отмечают массовыми гуляниями: пекут блины, сжигают чучело, устраивают игры и состязания. Люди ходят друг к другу в гости, делятся едой с нуждающимися. Считается важным провести день в мире и согласии с окружающими.

Фото: istockphoto / Igor Nikushin

У кого и как правильно просить прощения


Просить прощения следует у всех тех, кого вы обидели или с кем произошли недоразумения. Это могут быть близкие люди, друзья, коллеги или даже знакомые.

Извиняться следует искренне. не стоит делать это формально или ради традиции.

Священник Савченко рассказал, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье
Священник Савченко рассказал, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье

Лучше всего делать это лично при встрече, однако если такая возможность отсутствует, можно написать сообщение или письмо.

Что запрещено в Прощеное воскресенье


В Прощеное воскресенье запрещено ссориться, злиться и проявлять агрессию. Это день для примирения и доброты, поэтому важно избегать конфликтов и негативных эмоций.

Также не рекомендуется заниматься тяжелыми физическими работами и отказывать в прощении. Если человек искренне раскаивается, важно принять его извинения.

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Россиянам рассказали, какую зарплату надо иметь для получения пенсии от 50 тыс. рублей
Депутат Никитин: для пенсии от 50 тыс. рублей нужна зарплата от 200 тыс. рублей
28 февраля 2025, 14:00

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Для получения пенсии более 50 тыс. рублей, необходимо в течение 35 лет зарабатывать 230 тыс. рублей ежемесячно до вычета налогов. Такие данные привел депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.
«В 2025 году размер пенсии напрямую зависит от уровня официальной зарплаты, с которой работодатель отчисляет взносы в Социальный фонд. Чем выше зарплата, тем больше пенсионных баллов накапливается, а значит, и лучше будущая пенсия. Максимум, который можно набрать за год, — 10 баллов», — рассказал Никитин в беседе с «Газетой.Ru».

Чтобы получить 10 пенсионных баллов в год необходимо получать 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов на протяжении 35 лет.
При этом он уточнил, что если доход человека больше 230 тысяч в месяц, то это уже никак не повлияет на отчисления в Соцфонд. Однако в этом случае можно откладывать часть средств на пенсию самостоятельно.

Никитин пояснил, что, набирая по 10 пенсионных баллов ежегодно на протяжении 35 лет, пенсия составит порядка 58 тыс. рублей. При этом он уточнил, что пенсионные выплаты зависят не только от зарплаты, но и длительности трудового стажа.

При этом депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал в разговоре с RT, что заявление на получение накопительной пенсии можно подать через портал «Госуслуги», в офисе СФР, а также через МФЦ.

«Например, если ваши накопления составляют 500 тыс. рублей, размер ежемесячной выплаты будет около 1852 рублей — как дополнение к основной пенсии. Если сумма накоплений составляет менее 412 тыс. рублей — всю её можно получить разово», — пояснил Гаврилов.

В январе 2025 года средняя пенсия в России достигла 24 тыс. рублей.

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Пустышка, любящая балы, или достойная жена: удалось ли режиссерам воссоздать реальный образ Натальи Гончаровой в фильме о Пушкине
28 февраля 2025, 13:50

Портрет Натальи Николаевны Гончаровой (Ланской). Художник И. К. Макаров. 1840 год. (Фото: РИА Новости)

В середине февраля вышли два фильма, посвящённые творчеству и жизни Александра Сергеевича Пушкина. На больших экранах показали картину «Пророк. История Александра Пушкина», в которой роль гения русского слова исполнил Юра Борисов, а по ТВ — сериал «Натали и Александр» (главная роль досталась Александру Зарядину), рейтинг картины, по данным сервиса «Кинопоиска», весьма высок.
В обеих работах уделяется внимание отношениям Пушкина и его супруги — Натальи Николаевны Гончаровой. Получилось ли у создателей кинокартин перенести настоящий образ жены поэта на экраны? Об этом читайте в материале «Радио 1».


Какой была Таша Гончарова на самом деле

В конце 1828-го или в начале 1829 года Александр Пушкин знакомится с юной красавицей Натальей Гончаровой (ей тогда было 16 лет) на балах у танцмейстера Иогеля. Первого мая он просит её руки, но получает неоднозначный ответ из-за его неблагонадёжного положения (пристальное внимание Бенкендорфа и императора Николая I к его личности) и уезжает на Кавказ.

В апреле 1830 года он снова делает предложение Наталье, которое в итоге было принято.

Свадьба состоялась лишь 18 февраля 1831 года, так как из-за тогда бушевавшей холеры Пушкин не мог выехать из Болдина.
«Я женат — и счастлив; одно желание моё, чтоб ничего в жизни не изменилось — лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что кажется, я переродился», — писал Александр Сергеевич.
Таша — так ласково называл свою жену Пушкин, нет сомнения, что поэт испытывал к жене тёплые, можно сказать, пылкие чувства. Наталья Николаевна не была так влюблена в Александра Сергеевича. Пушкин не считался блестящей для неё партией: он не был богат, а семья Гончаровых не могла обеспечить дочери достойного приданного. Важную роль, видимо, сыграло желание избавиться от покровительства деспотичной матери Натальи.

Портрет Натальи Николаевны Гончаровой. Репродукция картины А. П. Брюллова, 1831 год (Фото: РИА Новости)

По мнению литературоведов Ирины Ободовской и Михаила Дементьева, всё же «Таша» любила своего мужа, ценила его талант, его человеческие качества, и как писал Юрий Николаевич Лотман (известный литературовед и пушкинист), «Наталья достойна исполняла эту нелёгкую роль [жены]».

Наталья Николаевна слыла первой красавицей Петербурга, любила балы и танцы. Ей льстило, что её красота произвела впечатление даже на самого царя. Пушкин не опасался за нравственность жены, но его тяготили бесконечные ухаживания, исходящие от поклонников его супруги.

Расчётливый Дантес


Жорж Дантес, по словам Лотмана, по-настоящему не был влюблён в Наталью Гончарову. Двусмысленные отношения с бароном Геккереном, который усыновил молодого человека, падали тенью на его имя, и грозили разрушить только начавшуюся его успешную карьеру. Он нашёл выход — завести гласный роман, не абы с кем, а с первой красавицей, блиставшей на светских балах.

Пушкин с негодованием отнёсся к тому, что его личная жизнь стала предметом сплетен, и вызвал Дантеса на дуэль. Француз струсил: он заявил, что его ухаживания были адресованы сестре Наталье — Екатерине, которая была в него влюблена. Вскоре Дантес женился на ней. Александр Сергеевич взял вызов обратно.

Но губитель Пушкина был интриганом, и выйти побеждённым из игры, которую сам начал, он не мог. Француз снова стал отчаянно преследовать Наталью. Итогом «дантесовской забавы» стала смерть Александра Сергеевича.


Внешность Натальи Гончаровой в кино


Как было сказано выше, Наталья Николаевна была первой красавицей в петербургском обществе. Супруга Пушкина отличалась нежной, акварельной красотой, имела прекрасную фигуру (была выше Пушкина).

Как пишет телеканал «360», в сериале «Натали и Александр» (роль Гончаровой исполнила Ксения Трейстер) прослеживается сходство героини с образом Натальи Николаевны, созданным художником Александром Павловичем Брюлловым. Скорее всего, на него и ориентировались создатели сериала, а также сама Трейстер.

Юра Борисов и Алёна Долголенко в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» (Фото: *Instagram, @_longevity._)

Кроме того, и в сериале, и в фильме «Пророк» рост Гончаровой почти такой же, как у экранного Александра Сергеевича, что не соответствует действительности. Кинематографисты не придали значения этой детали.


Психологический портрет Гончаровой на экране


В фильме «Пророк» Наталья Николаевна (роль досталась Алёне Долголенко) предстаёт ветреной девушкой, которая грезит только о балах, любит мужское внимание. В сериале нам показывают Пушкина, загнанного в долговую яму, считает телеканал «360».

Да, Наталья Николаевна любила веселье, танцы, и светская жизнь требовала больших расходов. Пушкину приходилось содержать не только собственную семью, но и помогать материально родителям, сестре, совершенно безответственному брату. Нехватка денег и увеличившиеся долги привязывали Пушкина ко двору, Николаю I, чего он сам не желал.

Но стоит отметить, не смотря на стремление блистать в высшем свете (в «Пророке» это показано), Наталья достойно несла бремя жены поэта. Пушкина и Гончарову связывали не только деньги, любовь была.


Жизнь Натали после гибели Пушкина


Через две недели после смерти Александра Сергеевича Наталья с детьми (у Гончаровой и Пушкина родилось четверо детей) и сестрой Александрой уехала в Полотняный Завод. Почти два года она прожила в деревне, затем возвратилась в Петербург, где растила детей и занималась хозяйством. Ездила в Михайловское, поставила памятник на могиле Пушкина.

В 1844 году, через семь лет после смерти Александра Сергеевича, Наталья вышла замуж за генерала Петра Ланского, командира конногвардейского полка. В новой семье родились ещё три дочери.

Осенью 1863 года Наталья Николаевна поехала в Москву крестить внука, сына Александра Александровича Пушкина. Там она простудилась, на обратной дороге болезнь усугубилась, началось воспаление лёгких. 26 ноября Наталья Николаевна умерла. Она похоронена в Александро-Невской лавре на Лазаревском кладбище.


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Что подарить женщине на 8 марта: рекомендации от астролога
Астролог Лебеденко: выбирая подарок женщине на 8 марта, учтите ее знак зодиака
28 февраля 2025, 13:12

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Выбирая подарок на 8 марта, надо обращать внимание на его привлекательный внешний вид и красоту. Хорошо, если заранее известны предпочтения или желания избранницы. Самым лучшим будет то, что партнёр любит.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации по подаркам для женщин к 8 марта.

Знакам стихии Огня (Овну, Льву, Стрельцу) можно угодить, подарив украшение и то, что в моде.
Знакам стихии Земля (Козерогу, Тельцу, Деве) подойдет полезный подарок, применимый в деловой сфере.
Знакам стихии Вода (Рыбам, Раку, Скорпиону) лучше подобрать то, что вызывает у них теплые эмоции и приятные воспоминания.
Знакам стихии Воздух (Водолею, Близнецам, Весам) желательно организовать совместный праздничный и весёлый досуг.

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