Психолог рассказал, как сохранить в отношениях романтику

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Как правило, при знакомстве людей устраивает все, включая недостатки, но со временем это смирение обостряется и превращается в претензии. Как сохранить в паре романтическое чувство, несмотря на различные преграды?
Клинический психолог Илья Суслов в беседе с «Радио 1» заявил, что этап притирки друг к другу начинается после полугода отношений.
Он добавил, что если что-то не нравится в человеке, значит, нужно обратить внимание на себя и понять, как это откликается.
По его словам, любые семейные распри решаются благодаря взаимному желанию быть вместе.
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«Человек растет, его чувствительность, осознанность, достоинство тоже растут. Он уже с чем-то не готов мириться. Но изначально, когда мы принимаем друг друга почти безусловно, это конфетно-букетный период, гормональная влюбленность, длящаяся примерно 3−5 месяцев. Эмоциональная влюбленность длится до 2-3 лет», — пояснил эксперт.
Он добавил, что если что-то не нравится в человеке, значит, нужно обратить внимание на себя и понять, как это откликается.
«Все относительно. Сильные мужчины — это достоинство, а для пугливых женщин — опасность. Яркая женщина — это достоинство, а для какого-то мужчины это будет тоже опасно. Вдруг она будет всем нравиться? И если ваши недостатки терпимы — в этом главная формула. Когда человек готов принимать негативное и выдерживать его», — сказал Суслов.
По его словам, любые семейные распри решаются благодаря взаимному желанию быть вместе.
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Анастасия Панченко