В МВД назвали фразы, которые нельзя говорить незнакомцам

18 октября 2026, 08:21

ТАСС: в МВД призвали не говорить неизвестным свои ФИО и фразы согласия

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В разговоре с неизвестными не стоит произносить слова «да», «подтверждаю» и «согласен», а также называть свои имя, отчество и фамилию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД.