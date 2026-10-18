В МВД назвали фразы, которые нельзя говорить незнакомцам
В разговоре с неизвестными не стоит произносить слова «да», «подтверждаю» и «согласен», а также называть свои имя, отчество и фамилию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД.
В ведомстве предупредили, что мошенники могут записывать речь и видео граждан, а затем использовать эти материалы в преступных целях. Одним из способов защиты от дистанционного обмана остается настройка двухфакторной аутентификации. Также представители МВД рекомендовали отключить автоматическую загрузку медиафайлов в мессенджерах и установить антивирус на устройство.
Для проверки собеседника стоит задавать дополнительные вопросы, а при получении сомнительного сообщения связываться с отправителем по известным контактам. Если появились подозрения, лучше сразу сменить пароли, заключили в ведомстве.
Ранее в МВД рассказали про многоступенчатые схемы обмана детей мошенниками.
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