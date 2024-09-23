Психолог Дугенцова: подростка из Балаганска могло подтолкнуть нападение в Челябинске

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Новость о нападении школьника на одноклассников в Челябинске могла спровоцировать подростка из Балаганска на аналогичное преступление, которое он уже давно запланировал. Так считает детский психолог Дарья Дугенцова.
Напомним, в Челябинске школьник с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Ранения получили три ученика и учитель химии. Сегодня другой подросток, вооруженный молотком, напал на одноклассников в школе в Иркутской области.
Психолог считает, что причины, по которым подросток мог совершить нападение на сверстников, могут быть разнообразными. Это могут быть психические отклонения, плохие отношения с родителями и одноклассниками. Также к такому поступку могли привести отношения в семье, наличие у кого-то из родителей зависимости от алкоголя или веществ, а также нездоровые методы наказания.
Ещё одной возможной причиной такого поведения может быть неспособность ребёнка выражать негативные эмоции социально приемлемым способом, что приводит к всплеску насилия над другими.
По словам Дугенцовой, для снижения риска новых нападений на школы, необходимо работать над этой проблемой как с точки зрения безопасности, так и с психологической точки зрения. Это включает в себя обучение детей эмпатии, обсуждение подобных случаев и выяснение их мнения по этому поводу.
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«Конечно, новостной фон влияет на любого человека, особенно на детей с нестабильным психическим состоянием. Но это не значит, что новость (о произошедшем в Челябинске – ред.) вдохновила ребенка на этот поступок. Скорее всего, он планировал это заранее, а новость могла подтолкнуть его сделать это скорее, но не более того», — пояснила Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей.
Психолог считает, что причины, по которым подросток мог совершить нападение на сверстников, могут быть разнообразными. Это могут быть психические отклонения, плохие отношения с родителями и одноклассниками. Также к такому поступку могли привести отношения в семье, наличие у кого-то из родителей зависимости от алкоголя или веществ, а также нездоровые методы наказания.
Ещё одной возможной причиной такого поведения может быть неспособность ребёнка выражать негативные эмоции социально приемлемым способом, что приводит к всплеску насилия над другими.
По словам Дугенцовой, для снижения риска новых нападений на школы, необходимо работать над этой проблемой как с точки зрения безопасности, так и с психологической точки зрения. Это включает в себя обучение детей эмпатии, обсуждение подобных случаев и выяснение их мнения по этому поводу.
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Элина Позднякова