Психологи назвали черту личности, которая повышает авторитет у подростков

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Способность к эмпатии помогает молодым людям повышать свой авторитет среди ровесников. К такому выводу пришли специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).
В исследовании приняли участие порядка 400 человек в возрасте от 16 до 19 лет. Они прошли опрос, в результате которого стало понятно, что эмпатия, как правило, больше развита у хорошо воспитанных молодых людей с высокой ценностью принятия других людей и глубокой осмысленностью собственной жизни.
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