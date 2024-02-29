Психологи назвали черту личности, которая повышает авторитет у подростков

125 «быстрых» и 30 «медленных» электрозарядных станций (ЭЗС)установят на территории Московской области в 2024 году, средняя стоимость зарядки составит от 10 до 19 рублей за один киловатт-час в зависимости от расположения и мощности станций, сообщает пресс-служба Минэнерго Московской области.