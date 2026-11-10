Психотерапевт Вилков заявил об ухудшении памяти у пожилых без общения
Живое общение имеет важное значение для поддержания психологического благополучия человека. Об этом в беседе с RT рассказал психотерапевт Алексей Вилков.
По словам специалиста, человек является социальным существом и по своей природе нуждается в общении. При живом контакте всегда происходит обмен эмоциями, проявляются чувства, и это как раз дает возможность выговориться и поделиться наболевшим. Кроме того, живое общение дарит приятные эмоции, благодаря чему вырабатываются эндорфины — гормоны удовольствия.
Эксперт подчеркнул, что такое общение особенно полезно при любых неврозах. Например, если человек испытывает усталость или неврастению, живое приятное общение помогает отвлечься, снять напряжение и усталость. При депрессии контакт с близкими может помочь улучшить общее состояние и выйти из негативных переживаний, продолжил специалист.
Вилков отметил, что больше всего живое общение помогает при тревожности, поскольку через контакт и общение тревожность уменьшается: человек просто делится переживаниями, получает отклик и отвлекается.
Отдельно собеседник RT упомянул пожилых людей, для которых живое общение является также дополнительной тренировкой когнитивных функций. Если они находятся одни дома и не общаются с близкими, у них постепенно могут уменьшаться функции памяти. Когда же они общаются вживую и получают положительные эмоции, у них активизируется память: они могут вспоминать какие-то моменты из прошлого, делиться этими воспоминаниями, и это улучшает их общие когнитивные функции.
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