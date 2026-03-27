Аэропорт «Пулково» сообщил о массовых задержках и отменах рейсов в ночь на 27 марта

27 марта 2026, 06:25

В петербургском аэропорту «Пулково» оказались задержаны свыше 40 рейсов

В петербургском аэропорту «Пулково» задержали свыше 40 рейсов, часть отменили, часть ушла на запасные аэродромы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.





Ранее Росавиация вводила временные ограничения на приём и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полётов. Напомним, что в Ленинградской области третью ночь подряд зафиксировали атаку украинских дронов. Местные жители писали, что слышали взрывы в Выборгском, Кировском и Колпинском районах. Предварительно, удалось успешно сбить около 20 беспилотников.





«Ситуация в аэропорту на 05.00 по мск: задержаны на вылет более двух часов — 43 рейса. Отменены на вылет — 23 рейса. На запасные аэродромы ушли — 23 рейса», — объяснили в «Пулково».