Жителей российского региона начали эвакуировать из-за подтопления их домов
В селе Адильотар Хасавюртовского района Дагестана началась эвакуация населения из-за подтопления более 460 домов. Об этом сообщил врио главы муниципалитета Багаутдин Мамаев, слова которого приводит администрация в своем телеграм-канале.
Наиболее сложная обстановка наблюдается именно в этом поселении. Людей вывозят на УАЗах и КАМАЗах. Развернуты три пункта временного размещения, однако, по словам чиновника, они пустуют — жители предпочли разместиться у родственников.
Вместе с тем из медучреждения в селе Ботаюрт эвакуировали 43 пациента. Шестерых доставили в горбольницу Хасавюрта, остальных развезли по домам.
Ранее сообщалось, что в Махачкале мужчина предотвратил трагедию, вовремя выхватив ребенка из воды.
