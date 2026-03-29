Жителей российского региона начали эвакуировать из-за подтопления их домов

29 марта 2026, 07:31

Жителей села Адильотар в Дагестане эвакуируют из-за подтопления более 460 домов

В селе Адильотар Хасавюртовского района Дагестана началась эвакуация населения из-за подтопления более 460 домов. Об этом сообщил врио главы муниципалитета Багаутдин Мамаев, слова которого приводит администрация в своем телеграм-канале.