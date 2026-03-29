Жителей российского региона начали эвакуировать из-за подтопления их домов

В селе Адильотар Хасавюртовского района Дагестана началась эвакуация населения из-за подтопления более 460 домов. Об этом сообщил врио главы муниципалитета Багаутдин Мамаев, слова которого приводит администрация в своем телеграм-канале.



Наиболее сложная обстановка наблюдается именно в этом поселении. Людей вывозят на УАЗах и КАМАЗах. Развернуты три пункта временного размещения, однако, по словам чиновника, они пустуют — жители предпочли разместиться у родственников.

Вместе с тем из медучреждения в селе Ботаюрт эвакуировали 43 пациента. Шестерых доставили в горбольницу Хасавюрта, остальных развезли по домам.

Ранее сообщалось, что в Махачкале мужчина предотвратил трагедию, вовремя выхватив ребенка из воды.

Лидия Пономарева

