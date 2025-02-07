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Путин настоял на повышении качества платного образования в вузах

Путин: вузы обязаны повысить качество приема студентов на платной основе
Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать новые правила платного приема в вузы, которые начнут действовать с 2026 года. Как заявил глава государства на заседании Совета по науке и образованию, реформа направлена на повышение качества образования и исключение набора по специальностям, не востребованным экономикой.
«Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. И уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда», — отметил Путин.
Он также подчеркнул, что обучение таким профессиям в непрофильных вузах и их филиалах приводит к низкому уровню подготовки специалистов, что выглядит «некрасиво и бесполезно». Ведь, как заключил президент России, низкий уровень подготовки специалистов не нужен никому.



Ранее сообщалось, что директор по связям «Навигатора поступления» Александр Хвостов напомнил о правилах поступления в вуз. Самое важное — даты: прием документов начнется 20 июня и закончится 25 июля, а до 5 августа зачисляются все остальные категории абитуриентов на оставшиеся места. Также специалист призвал не забывать о способах заработать дополнительные баллы.

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В Госдуме предложили изменить систему платных парковок
В Госдуме предложили установить единые дни бесплатных парковок в России
07 февраля 2025, 17:43

Фото: istockphoto.com/Prapat Aowsakorn

В Госдуме предложили установить единые дни бесплатных парковок в России — по праздникам и воскресеньям, как в Москве. Соответствующий законопроект направили в правительство депутаты Владислав Даванков и Ярослав Самылин.
«В настоящее время в регионах России действуют разные правила предоставления бесплатной парковки на платных парковочных местах в воскресенье и праздничные дни. Например, согласно постановлению правительства Москвы, парковка бесплатна не только по воскресеньям, но и в официальные праздники, тогда как в ряде других регионов бесплатная парковка в праздничные дни не предусмотрена»,— говорится в пояснительной записке, с которой ознакомились «Известия».
В то же время в Сочи ввели самую дорогую платную парковку стоимостью 170 рублей в час или 60 тысяч рублей в год. Как сообщила сочинка Екатерина Школьникова для «Газеты.Ru», такая цена за годовой абонемент превышает размер средней заработной платы в городе, при этом никаких резидентских разрешений не предусматривается.
«Сочи становится самой дорогой парковкой. Администрация отвечает, что улицы — не место для хранения личного автомобиля», — сообщила Школьникова», — пожаловалась местная жительница.
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Киберэксперт раскрыл опасность бесплатного W-Fi в аэропортах и метро
Киберэксперт Воронин: мошенники крадут аккаунты Telegram через поддельные Wi-Fi
07 февраля 2025, 17:40

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Мошенники адаптировали старую схему с кражей данных через поддельные бесплатные Wi-Fi точки в общественных местах, начав красть аккаунты Telegram. Об этом сообщил замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ на базе МГУ имени Ломоносова Тимофей Воронин. По его словам, аферисты промышляют в метро, вокзалах и аэропортах, так как в спешке люди теряют бдительность.
«Такая мошенническая схема может быть направлена не только на россиян, но и на прилетающих иностранцев, которые часто находятся в поисках бесплатного Wi-Fi в аэропорту. — поделился специалист в беседе с RT, отметив, что авторизация в сети с помощью аккаунтов в мессенджерах должна насторожить. — Чаще всего авторизация происходит с помощью звонка на номер, получения смс с кодом. Кража ТГ-аккаунтов с помощью поддельных точек Wi-Fi — всего лишь одно из проявлений социальной инженерии, делающее упор на невнимательность».
В свою очередь автор продукта Solar appScreener Даниил Чернов рассказал, как понять, что ваш телефон взломан и к нему получили доступ. В разговоре с «Известиями» киберэксперт пояснил, что признаки наличия вредоносного ПО в телефоне — это повышенный расход батареи и интернет-трафика, так как устройство будет постоянно передавать данные злоумышленникам.
«В настройках Android также следует запретить установку приложений из сторонних источников и устанавливать ПО только из официального магазина. В случае если сталкерское ПО всё же обнаружено, то рекомендуется установить антивирус от проверенного производителя и просканировать им устройство», — рассказал Чернов.
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Киберэксперт Вураско: мошенники проводят фальшивые свидания перед 14 февраля
07 февраля 2025, 17:38

Фото: istockphoto.com/nevodka

В преддверии Дня святого Валентина, который отмечают 14 февраля, мошенники начали активно применять схему с фальшивыми свиданиями. Об этом рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Александр Вураско. По его информации, аферисты знакомятся с мужчинами в соцсетях через поддельные страницы с чужими фотографиями, а после просят оплатить билеты на какое-нибудь мероприятие для свидания.
Спецалист пояснил, что мошенники представляются девушками, входят в доверие к жертве, а после сообщают, что у них ​есть один билет на какое-нибудь мероприятие.
«И предлагают потенциальной жертве забронировать свободное место рядом. После перехода на фальшивую страницу и совершения оплаты «собеседница» исчезает и перестаёт отвечать, а деньги попадают в руки злоумышленников», — сообщает RT после беседы с киберэкспертом.
В то же время профессор химического факультета ФНМ МГУ имени Ломоносова Валентина Уточникова раскрыла, какие купюры злоумышленникам легче всего подделать. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что меньше всего от копирования защищены мелкие купюры и дешевые валюты, а самыми защищенными являются евро и франки.
«После них уже идут доллары, и затем рубли. Наша валюта находится где-то в середине списка. Юани менее распространены, так что и подделывают их реже. Если мы берем номинал купюр, то легче подделать банкноты меньшего номинала. Для них используется меньше степеней защиты, чем для более дорогих банкнот. В России 50- и 100-рублевые банкноты подделывают чаще, чем более дорогие, потому что их реже проверяют», — поделилась Уточникова.
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#мошенники
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#онлайн
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Синоптик раскрыл, какая погода в Москве ожидается в выходные
Синоптик Шувалов: в выходные в Москве ожидается солнце и рекордное давление
07 февраля 2025, 17:31

Фото: iStock/Pavel Byrkin

В предстоящие выходные в Москве ожидается солнечная погода, контрастная температура от -10 градусов до 0 и рекордное атмосферное давление. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, гололеда на трассах ждать не стоит из-за отсутствия осадков.
«Начиная с пятницы будет малооблачная погода, много солнца и высокое атмосферное давление. Максимум в субботу — 775—778 мм. Очень высокое давление на грани рекордов. И конечно же, ни о каких осадках даже речи быть не может», — пояснил метеоролог в разговоре с RT.
Тем временем главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, когда стоит ожидать прихода весны. В беседе с Общественной Службой Новостей синоптик отметила, что весенний период в этом году может наступить заметно раньше обычного — в конце первой декады марта.
«Снега нет, а значит, приходящее тепло не будет тратиться на его таяние. Обычно метеорологическая весна в Москве начинается около 23 марта, но в этом году она, вероятно, придет в конце первой — начале второй декады марта», — поделилась эксперт.
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«Косметика из спермы рыб»: врач рассказала о прорыве в косметологии
07 февраля 2025, 17:24

Фото: iStock/fizkes

Врач-косметолог Александра Гасанова рассказала о новшестве в современной косметологии — компоненте PDRN, основанный на сперме осетровых и лососевых рыб. Специалист заверяет, прорывное вещество является безопасным и возвращает молодость кожи, а также улучшает кровообращение.
В беседе с NEWS.ru косметолог отметила, что PDRN можно использовать для лечения ран и ожогов и даже для восстановления мышц после травм, так как компонент стимулирует рост и обновление клеток.
«Сравнительно недавно на рынке появился компонент PDRN, полученный на основе спермы рыб. Это биологически активное вещество, полученное из ДНК рыб, в частности осетровых и лососевых. Это своеобразная смесь участков ДНК, которые работают как сигнальные молекулы, оповещая организм о наличии повреждений, тем самым улучшая регенерацию, кровообращение и снимая воспаление», — поделилась Гасанова.
Врач добавила, что такая методика набирает популярность среди людей, которые хотят омолодиться естественным образом.

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