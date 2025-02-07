Путин настоял на повышении качества платного образования в вузах

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать новые правила платного приема в вузы, которые начнут действовать с 2026 года. Как заявил глава государства на заседании Совета по науке и образованию, реформа направлена на повышение качества образования и исключение набора по специальностям, не востребованным экономикой.
«Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. И уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда», — отметил Путин.Он также подчеркнул, что обучение таким профессиям в непрофильных вузах и их филиалах приводит к низкому уровню подготовки специалистов, что выглядит «некрасиво и бесполезно». Ведь, как заключил президент России, низкий уровень подготовки специалистов не нужен никому.
Ранее сообщалось, что директор по связям «Навигатора поступления» Александр Хвостов напомнил о правилах поступления в вуз. Самое важное — даты: прием документов начнется 20 июня и закончится 25 июля, а до 5 августа зачисляются все остальные категории абитуриентов на оставшиеся места. Также специалист призвал не забывать о способах заработать дополнительные баллы.
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