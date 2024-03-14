Путин обратился к россиянам в преддверии выборов

На бывшем заводе Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, который ранее приобрел дилер «Автодом», находятся около 150 кроссоверов и седанов Mercedes, которые оказались заброшены и погребены под толстым слоем снега. Об этом 14 марта пишет «Газета.ру».