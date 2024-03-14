Путин обратился к россиянам в преддверии выборов

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин обратился к жителям страны в преддверии выборов и призвал всех проголосовать.
«Уважаемые граждане России, дорогие друзья. Завтра, 15 марта, по всей нашей огромной стране откроются избирательные участки, начнется трехдневное голосование по выборам президента России. Они проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства, регулярность выборов», — обратился глава государства к россиянам.
Он подчеркнул, что выборы являются очень важным событием для страны. По словам Путина, их итоги прямо отразятся на развитии России в ближайшие годы. Действующий президент также призвал всех жителей страны проголосовать.
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