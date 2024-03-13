Стало известно, как будут работать московские школы в дни выборов

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Ученики московских школ, чьи помещения будут задействованы для проведения выборов президента Российской Федерации в пятницу, будут переведены на занятия в соседние здания или отправятся посещать музеи, театры и городские технопарки.
Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, передает РИА Новости.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре кандидата, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией РФ: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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«Некоторые школьные здания традиционно используются для работы избирательных участковых комиссий 15, 16 и 17 марта. Для учеников, чьи занятия проходят в этих помещениях, учебный день в пятницу, 15 марта, будет организован в соседних зданиях или вне школьных стен», — сообщили в пресс-службе.
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Артем Кузьмин