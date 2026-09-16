Путин обратится к россиянам по поводу предстоящих выборов в Госдуму — Песков

16 сентября 2026, 12:38

Фото: istockphoto/Diy13

Президент России Владимир Путин в среду в 18:00 мск выступит с телеобращением к гражданам в связи с предстоящими выборами в Государственную Думу. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут в сентябре. Голосование состоится в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Ранее Владимир Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.





«В шесть вечера президент планирует обратиться с телеобращением к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов», — цитирует Пескова РИА Новости.