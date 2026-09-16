Путин обратится к россиянам по поводу предстоящих выборов в Госдуму — Песков
Президент России Владимир Путин в среду в 18:00 мск выступит с телеобращением к гражданам в связи с предстоящими выборами в Государственную Думу. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут в сентябре. Голосование состоится в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Ранее Владимир Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.
«В шесть вечера президент планирует обратиться с телеобращением к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов», — цитирует Пескова РИА Новости.Всего в единый день голосования 2026 года запланировали более 2,2 тыс. кампаний разного уровня. Предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.