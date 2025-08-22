Путин рассказал о появлении «света в конце тоннеля» в отношениях с США
Президент России Владимир Путин заявил о появлении «света в конце тоннеля» в отношениях с США после прихода к власти Дональда Трампа. Российский лидер заявил об этом, выступая перед работниками атомной отрасли в Сарове.
Глава государства отметил, что хотя российско-американские отношения находятся на крайне низком уровне, заметен шанс на их подъем.
«Что касается наших отношений с Соединенными Штатами, то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны. Я уже много раз об этом говорил. Но вот с приходом президента Трампа, я думаю, что такой свет в конце тоннеля все-таки замаячил», — сказал Путин.Недавняя содержательная беседа на саммите на Аляске вышла содержательной и откровенной. Продолжающиеся контакты двух стран на уровне министерств, ведомств и компаний позволяют надеяться на полное восстановление отношений РФ и США.
В ходе визита в Саров Путин также возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону. Монумент, у которого побывал глава государства, установлен возле здания местного Дома ученых.