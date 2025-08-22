Путин рассказал о появлении «света в конце тоннеля» в отношениях с США

22 августа 2025, 23:04

Путин: После прихода Трампа в отношениях РФ и США замаячил «свет в конце тоннеля»

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил о появлении «света в конце тоннеля» в отношениях с США после прихода к власти Дональда Трампа. Российский лидер заявил об этом, выступая перед работниками атомной отрасли в Сарове.





Глава государства отметил, что хотя российско-американские отношения находятся на крайне низком уровне, заметен шанс на их подъем.





«Что касается наших отношений с Соединенными Штатами, то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны. Я уже много раз об этом говорил. Но вот с приходом президента Трампа, я думаю, что такой свет в конце тоннеля все-таки замаячил», — сказал Путин.