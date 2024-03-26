Путин отметил мужество прокуроров в новых регионах России

Фото: сайт Кремля
Прокуроры из новых регионов России действуют очень мужественно. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, пишет РИА Новости.
Он выразил слова благодарности сотрудникам контролирующих органов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отметив, что они с большой ответственностью подходят к выполнению поставленных задач.
Прежде Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ разработать меры, направленные на усиление контроля над миграционной сферой. Такое распоряжение было сделано на фоне произошедшего 22 марта теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
Путин также рассказал, чего пытались добиться организаторы теракта в «Крокусе».
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Прежде Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ разработать меры, направленные на усиление контроля над миграционной сферой. Такое распоряжение было сделано на фоне произошедшего 22 марта теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
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Анастасия Хохлова