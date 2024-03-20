Путин оценил наличие денег в бюджете на приоритетные планы

Фото: сайт Кремля
«Все эти планы изложены в послании президента Федеральному собранию. Основные положения —они масштабные, главное, что они все просчитаны, обеспечены финансированием», — дал оценку наличия финансов в России Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия может ответить тем же на удары ВСУ по Белгороду. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Джо Байден перепутал Финляндию и Норвегию, говоря о новых членах НАТО
Белый дом признал, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия США